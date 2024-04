El pescado de abril es una tradición histórica en Francia para celebrar el Día de los Inocentes

Si te encuentras en Francia el 1 de abril, no se sorprenda si algo parece sospechoso. ¿Quizás alguien te regala un chocolate o un pastelito con forma de bacalao? ¿Quizás encuentras un eglefino de papel pegado a tu espalda y luego todos estallan en carcajadas y empiezan a señalar y gritar “poisson d'avril”? No se alarme, simplemente se ha sumergido en la centenaria tradición francesa del Día de los Inocentes, conocido como Día de los inocentes o “Pescado de abril”.

“La idea del Día de los Inocentes, o el 1 de abril, como un día especial es turbia”, dice Jack Santino, folclorista y profesor emérito de la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio. “Cada país tiene su propio acontecimiento histórico que cree que le dio origen”. Pero la tradición francesa es la única que involucra la vida acuática. Los historiadores tienen muchas teorías sobre los orígenes de esta tradición piscícola, pero no hay un consenso general. Las teorías más comunes están relacionadas con las celebraciones paganas del equinoccio de primavera, el cristianismo, un cambio de calendario del siglo XVI y el inicio de la temporada de pesca francesa.

Los inocentes pueden remontarse a la antigua Roma, pero la parte del pescado de Francia es más difícil de precisar. API/imágenes falsas

Algunos historiadores remontan esta tradición al festival pagano romano antiguo de Hilaria, una celebración que marcaba el equinoccio de primavera con juegos y mascaradas. Santino dice que las antiguas celebraciones romanas y celtas del equinoccio de primavera son probablemente precursoras. Las conexiones con esos rituales “proporcionan una especie de vocabulario cultural al que la gente puede recurrir”, según Santino. Sin embargo, cree que probablemente no tengan una conexión directa con el pescado.

Para algunos, ahí es donde entra en juego el cristianismo. El pez “ichthus”, un antiguo acrónimo cristiano helénico de “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador”, hoy en día se reconoce ampliamente como un símbolo del cristianismo, pero originalmente se usaba como un marcador secreto. de afiliación cristiana. Además, el período de cuarenta días de Cuaresma entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Pascua prohíbe el consumo de carne, por lo que a menudo se sirve pescado como sustituto de las proteínas durante este período.

La representación de la Cuaresma de 1893 muestra cuánto tiempo el pescado ha sido una parte importante de la tradición cristiana. Archivo de Historia Mundial/Alamy

Como el final de la Cuaresma suele ocurrir el 1 de abril o cerca de esa fecha, las celebraciones que incluyan imágenes de peces podrían marcar el final de la temporada de ayuno. Algunos incluso llegan a suponer que poisson d'avril es una corrupción de la palabra “pasión”, como en “pasión de Cristo”, en “poisson”, la palabra francesa para pez. A pesar de estas asociaciones culturales, Santino señala que no hay evidencia real de este vínculo con el cristianismo.

Luego está la popular teoría del cambio de calendario que hoy en día ha sido ampliamente descartada por los expertos, pero que aún surge. En 1564, el rey Carlos IX de Francia emitió el Edicto del Rosellón, que trasladó el inicio del año calendario de algún lugar entre el 25 de marzo y el 1 de abril (diferentes provincias mantenían sus propios calendarios) al 1 de enero.

El Papa Gregorio XIII estandarizó el 1 de enero como el comienzo del año calendario en todo el imperio cristiano con la adopción del calendario gregoriano en 1582. Se podría suponer que aquellos que todavía observaban el comienzo del nuevo año el 1 de abril en lugar del 1 de enero eran los “Inocentes” en cuestión y por lo tanto sujetos a bromas. Sin embargo, las referencias al poisson d'avril son anteriores al edicto de 1564, y aparecen impresas ya en 1466, lo que desacredita esta explicación.

Ahora en papel, la gente solía enganchar peces muertos reales en la espalda de los pescadores. Jack Garofalo/Getty Images

Otra teoría plausible implica la pesca real. A medida que los días se hacen más largos en el hemisferio norte, el regreso de la primavera también marca el comienzo de la temporada de pesca en Francia, el primer día de abril o cerca de él. Algunos postulan que la broma de ofrecer un pescado era para burlarse de los pescadores que, en ese momento, no tenían pescado o tenían una abundancia increíble. Tendrían que esperar hasta que los peces en desove tuvieran el tamaño legal antes de capturarlos o, una vez que finalmente llegara el momento, se sentirían abrumados por la captura de tantos peces corriendo río arriba. Según esta teoría, los arenques reales fueron los bichos marinos originales elegidos para la broma, y ​​el truco consistía en enganchar un arenque muerto en la espalda de un pescador y ver cuánto tiempo le tomaba darse cuenta, mientras el pescado comenzaba a apestar progresivamente a lo largo del tiempo. curso del día.

La tradición del poisson d'avril dio otro giro a principios del siglo XX, cuando amigos y amantes intercambiaban postales decorativas con imágenes ornamentadas de peces. La mayoría de estas tarjetas estaban inscritas con mensajes divertidos que rimaban y que a menudo eran coquetos y sugerentes, pero envueltos en humor. Si bien la mayoría de las tarjetas representan mujeres jóvenes, flores y peces, ocasionalmente aparecen el océano y otros animales marinos, así como referencias a avances tecnológicos, como aviones y automóviles. Pierre Ickowicz, conservador jefe del Museo del Castillo de Dieppe en Normandía, que alberga una impresionante colección de estas tarjetas, dice que la tradición del intercambio de tarjetas parece haber desaparecido poco después de la Primera Guerra Mundial. Las 1.716 postales del museo son principalmente de las décadas de 1920 y 1930. .

Las postales de Poisson d'avril de las décadas de 1920 y 1930 estaban llenas de coqueteo y pescado. Colección de bienvenida/Dominio público; Fototeca Gilardi/Getty Images

Hoy en día en Francia, los observadores más comunes del poisson d'avril son los escolares, que se deleitan pegando peces de papel en la espalda de sus hermanos, compañeros de clase y profesores. Aunque la ejecución ha variado con el tiempo, desde accesorios de arenques muertos hasta postales y peces de papel, la naturaleza bromista ha sido constante.

“Esta idea de gastar bromas a la gente es algo que sería desagradable si no fuera tolerado socialmente en ciertos días”, dice Santino. Señala que los tiempos de transición a menudo están relacionados con ritos de iniciación en los que se pueden romper las reglas sociales. “Si el poisson d'avril tiene que ver con el reconocimiento de la primavera, lo vincularía con la idea de una transición de celebración hacia un nuevo período de tiempo, y parte de esa celebración significa que podemos hacer cosas que normalmente no están permitidas”.

Hoy en día, la gente celebra el poisson d'avril tanto en la vecina Italia como en Quebec, Canadá, una antigua colonia de Francia. Los orígenes exactos siguen siendo confusos, pero el pescado perdura. Ya sea que participe o no en algún tipo de comportamiento embaucador el primero de abril, seguramente hoy hay cierto alivio de que un pez real muerto y apestoso ya no sea una parte habitual del Día de los Inocentes, o al menos, con suerte, ese pedacito de historia. No plantes ideas diabólicas.