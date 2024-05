El Museo de las Sombras – Omaha, Nebraska

Todos hemos escuchado los golpes en la noche. Sonidos extraños que nos hacen cuestionar nuestros sentidos. ¿Era eso el viento? ¿Una tabla del suelo que cruje? ¿Un animal afuera? Por lo general, un rápido movimiento de un interruptor de luz revela que esas sombras en la oscuridad eran solo objetos cotidianos. Pero a veces esos sonidos extraños, esos sucesos espeluznantes o la sensación espeluznante de no estar solo no tienen explicaciones, al menos no buenas. En algunos lugares, algunos objetos tienen un peso un poco más espeluznante que otros. En el Museo de las Sombras de omahamás de 3.000 objetos embrujados han sido cuidadosamente examinados y exhibidos en el enorme espacio de dos niveles del museo.

Inaugurado por el equipo formado por marido y mujer, Nate y Kaleigh Raterman, el museo solo contiene artículos embrujados que han sido verificados por los Raterman. Como se informó en Revista Omaha en 2021, “El proceso incluye investigación general, como buscar registros de delitos si el elemento fue parte de un asesinato. Los dos también utilizan equipos paranormales que pueden detectar perturbaciones electromagnéticas (algunas herramientas parecen radios de mano antiguas, otra parece algo usado para encontrar un montante en una pared). Los dos también enfocarán las cámaras sobre los artefactos y determinarán si se movieron por sí solos”. Los visitantes pueden vislumbrar muñecas embrujadas, artefactos médicos y tablas Ouija, entre otros artículos, cada uno de los cuales ayudó al museo a ganarse el título de museo más embrujado del mundo.

Para Kaleigh, una médium psíquica, cruzar para visitar el mundo de los espíritus ha sido parte de su vida desde que era niña: “Para mí, es todo lo que he conocido”, dijo. Revista Omaha. Pero la fe llegó un poco más lentamente para Nate. Se describía a sí mismo como un escéptico hasta que en 2006 se mudó a una casa llena de fenómenos inexplicables y lo convenció de que había algo más allá de su comprensión en el trabajo. Ahora ambos completamente inmersos en el mundo de los fantasmas, la pareja comenzó a coleccionar artefactos embrujados, una colección que se hizo tan grande que en 2016 se dieron cuenta de que tenían suficiente para abrir un museo.

Todavía están coleccionando, a veces viajan para recoger hallazgos inusuales mientras que otras veces los objetos los encuentran, ya que la gente envía por correo artículos que sospechan que tienen algo paranormal en ellos. Con todos estos elementos embrujados en un solo lugar, los visitantes a menudo han informado que sienten la presencia de algo de otro mundo. Un visitante informó haber sido arañado por una mano invisible, y otros han visto puertas abriéndose por sí solas y objetos moviéndose por sí solos. Algunos también han informado haber visto fantasmas, aunque generalmente se les conoce como “aberraciones de figura completa”, que incluyen avistamientos de fantasmas.

Si la idea de caminar por un museo lleno de exhibiciones encantadas no es suficiente para asustar, los Raterman también ofrecen el Sit Challenge. Las personas valientes que aceptan el desafío son conducidas al sótano del museo, donde se guardan algunas de las reliquias más intensas. Luego se les entrega una linterna con instrucciones para que la enciendan si sienten la necesidad de “hacer tapping”. Las luces se apagan. Durante 10 minutos, no hay más que oscuridad (y tal vez algunos espíritus).

Los Raterman se toman en serio estos sucesos fantasmales: Nate tiene otro negocio ayudando a las personas que están experimentando actividades paranormales en sus hogares. Pero reconocen que el museo es una adición divertida y única a la ciudad. diciéndole a CBS 2 Iowa“A la gente le gusta saber que hay algo más diferente que pueden hacer y recorrer y que no se parece a nada que hayan visto antes”.