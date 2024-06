El IRS revela las regulaciones finales para las reglas de los corredores de criptomonedas

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) reveló su borrador final de los nuevos requisitos de informes de los corredores de criptomonedas el 28 de junio y aclaró el alcance de los participantes de la industria afectados por los nuevos cambios de reglas.

Según el nuevo informe del IRS pautasLos exchanges descentralizados y las billeteras de autocustodia no estarán sujetos a las nuevas reglas de presentación de informes. En la reciente actualización, el IRS explicó que revisó los comentarios y quejas generalizados de los encuestados de la industria y finalmente decidió que necesitaba “más tiempo para considerar los matices” de las redes completamente descentralizadas.

Además, las monedas estables y los activos tokenizados del mundo real no estaban exentos de los nuevos requisitos de presentación de informes de la agencia gubernamental y serán tratados de la misma manera que otros activos digitales.

Primera página de las normas finales del Servicio de Impuestos Internos para corredores. Fuente: IRS

A raíz de los nuevos cambios en las reglas, el comisionado del IRS, Danny Werfel, destacó la necesidad de cerrar la brecha fiscal que plantean los activos digitales y el posible incumplimiento por parte de personas de alto patrimonio neto:

“Necesitamos asegurarnos de que los activos digitales no se utilicen para ocultar ingresos imponibles, y estas regulaciones finales mejorarán la detección del incumplimiento en el espacio de alto riesgo de los activos digitales. Nuestra investigación y experiencia demuestran que los informes de terceros mejoran el cumplimiento”.

Esta motivación fue compartida previamente por el colega de Werfel en el IRS, el jefe de investigación criminal Guy Ficco, quien predijo que habría un repunte en evasión fiscal de criptomonedas durante la temporada de impuestos de 2024.

Los defensores de la industria expresan su preocupación

Los grupos de defensa de la industria, como The Blockchain Association y The Chamber of Digital Commerce, han rechazado significativamente las reglas para corredores propuestas por el IRS durante el año pasado.

En 2023, la Asociación Blockchain sonó la alarma y se opuso a los requisitos de informes de corredores propuestos por el IRS, citando la incompatibilidad fundamental entre las reglas propuestas y las redes financieras descentralizadas.

Más recientemente, la Blockchain Association reiteró sus preocupaciones con las disposiciones propuestas por la agencia para los intermediarios y la cargas regulatorias indebidas y los costos de cumplimiento que las reglas crearían para los participantes del mercado, las empresas de la industria y el propio IRS. El grupo de defensa argumentó que las reglas violaban la Ley de Reducción de Trámites e introducirían 256 mil millones de dólares en costos de cumplimiento anuales.

Poco después de que la Asociación Blockchain planteara sus preocupaciones con respecto a las cargas regulatorias impuestas por la presentación de miles de millones de formularios de impuestos 1099-DA, la Cámara de Comercio se hizo eco de las quejas, alegando que los formularios de cumplimiento tributario podrían crear problemas de privacidad.

