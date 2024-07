El Campamento Astronómico Internacional para Jóvenes es un campamento de verano para verdaderos observadores de estrellas

Las nubes parecían estar El verano pasado, Jimo Pereira estaba conspirando contra él. Esta estudiante universitaria de Buenos Aires pasaba gran parte del tiempo acurrucada en un saco de dormir en el terreno de Eichsfelder Hütte, un albergue en las escarpadas montañas alemanas de Harz. Noche tras noche, fría, salía al campo con su compañera de proyecto, intentando no pasar frío. De vez en cuando, una de ellas se levantaba para comprobar el telescopio, pero las nubes impedían la visión. Una noche, por fin, vieron las estrellas.

Durante horas, la pareja se turnó para comprobar la alineación de su telescopio y cámara cada 20 minutos esa noche clara. No obtuvieron una foto en cámara rápida digna de Instagram, sino datos sobre dos estrellas distantes que orbitan entre sí en lo que se conoce como un sistema binario eclipsante. Sin embargo, los dos no eran científicos. Al menos, no profesionalmente, todavía no. Participaban en uno de los campamentos de verano más inusuales del mundo: uno dedicado a estudiar el cosmos en constante movimiento sobre sus cabezas mientras el campamento viaja alrededor del mundo.

Este campamento itinerante es el Campamento Astronómico Internacional para Jóvenes, un programa anual de tres semanas para amantes de la astronomía de entre 16 y 24 años que se lleva a cabo en un lugar diferente cada año. Se lleva a cabo cada verano (y ocasionalmente en invierno) desde 1969 y hasta ahora se ha llevado a cabo en 15 países diferentes. En agosto, Pereira se unirá a más de 60 campistas y 10 voluntarios de más de 20 países para su tercer campamento, esta vez entre los riscos de Vogtland en el este de Alemania, cerca de la frontera checa.

En 2023, los participantes del IAYC viajaron a las montañas Harz de Alemania para aprender a utilizar una variedad de instrumentos, como este telescopio solar. Cortesía © IAYC

En una mañana típica del campamento reina un silencio inquietante: nadie se mueve hasta que los campistas se dirigen al servicio de desayuno del mediodía. Desde la tarde hasta la medianoche, pueden participar en una variedad de actividades: manualidades, deportes, trabajo en equipo, programas de intercambio cultural y, por supuesto, astronomía. El almuerzo es a las 5:30 p. m., la cena es a la medianoche y las primeras horas de la mañana son para las fiestas de estrellas características del campamento.

En estas noches, con cielos que se espera que estén despejados, todos toman sus sacos de dormir y su equipo y salen al aire libre. Los veteranos enseñan a los recién llegados cómo usar los telescopios proporcionados por el campamento y todos pasan la noche observando. “Verlos encontrar algo o ver algo nuevo por primera vez… como si nunca hubieran visto Saturno antes, es realmente emocionante”, dice Carys Herbert. Herbert es el presidente del Taller Internacional de Astronomía, la organización matriz del IAYC, investigador de doctorado en astronomía en la Universidad de Kent y excampista del IAYC.

Durante décadas, los jóvenes observadores de estrellas han llegado al IAYC por medios a veces sorprendentes. Christoph Münkel, por ejemplo, vio un anuncio en una revista de astronomía alemana en 1974. Münkel, que se desarrolló un poco tarde, asistió a su primer campamento cuando tenía 21 años. Esa experiencia dio inicio a una carrera de 16 años: volvió al IAYC año tras año, primero como campista y luego como líder. En aquel entonces, el equipo del campamento no era muy diferente del que se usaba en lo que entonces era la vanguardia de la investigación astronómica, y si uno tenía un telescopio decente, como los campistas, era posible hacer un verdadero descubrimiento científico. La perspectiva despertó una excitante anticipación en los campistas que observaban las estrellas mientras miraban por sus telescopios con la esperanza de ver algo nunca antes visto.

Los campistas del IAYC en la Selva Negra de Alemania en 1982 recrean la historia apócrifa de una manzana, Isaac Newton y su epifanía sobre la gravedad. Cortesía © Christoph Münkel

Münkel, que ahora tiene 71 años y está jubilado en Hamburgo, se siente especialmente afortunado de haber podido participar cuando lo hizo, incluso algunos años en los que el IAYC se celebró fuera de Europa, en lugares como Túnez y Egipto.

Las incursiones del campamento en Egipto se dieron gracias a otro campista que, como Münkel y muchos otros participantes, se convirtió en un asistente habitual. A principios de los años 80, cuando algunos amigos le dijeron que iban a pasar el verano en Alemania y lo animaron a visitarla, Khaled Shammaa, de 19 años y residente en Egipto, no sabía qué esperar. Se dirigió al pequeño pueblo de Violau, enclavado en las verdes colinas del sur de Alemania, y encontró el IAYC. “Ni siquiera me interesaba la astronomía”, dice Shammaa. Pero le fascinó ver a tanta gente de todo tipo de orígenes que compartía la pasión por las estrellas. Decidió llevar el campamento a su tierra natal.

Shammaa actuó como persona clave para organizar dos campamentos en Egipto unos años más tarde. Un año, los campistas condujeron desde Sharm El-Sheikh, en la península del Sinaí, hasta el corazón del desierto. “Estábamos rodeados por 360 [degrees] “Nos fuimos al desierto… y, Dios mío, el cielo era increíble”, dice Shammaa. Incluso ahora, a los 63 años, recuerda vívidamente la majestuosidad del momento y cómo, mientras estaba tumbado en la arena, ni siquiera necesitaba un telescopio para ver los meteoritos que había en el cielo. “Todo parecía hecho especialmente para nosotros”, dice. “Fue algo mágico”.

El campamento de 1984 del IAYC en Sharm El-Sheikh fue organizado por Khaled Shammaa, a quien le picó el gusanillo de la astronomía unos años antes cuando visitó Alemania para asistir al evento anual de la organización. Cortesía © IAYC

Los dos campamentos que Shammaa ayudó a organizar enmarcaron las incursiones del IAYC fuera de Europa. Pero el campamento sigue haciendo honor a su nombre “internacional” al reunir a aspirantes a astrónomos de todo el mundo. Durante las “noches nacionales” del IAYC, los campistas se reúnen para dar presentaciones o dirigir actividades relacionadas con su país: desde bailes de las Tierras Altas de Escocia hasta historias íntimas sobre la infancia en Afganistán. Estas noches pueden ser intensas y, a veces, conmover a los campistas hasta las lágrimas.

Con solo 64 cupos disponibles para el campamento cada año, el IAYC limita el número de campistas que regresan a alrededor de 30 y trabaja para que las cohortes sean lo más diversas posible. Los organizadores primero seleccionan a los campistas en función de las cartas de motivación anónimas de los solicitantes y luego toman sus decisiones finales en función de la nacionalidad, la edad y el género para garantizar una representación equilibrada. Este año, solo alrededor de un tercio de los 180 participantes esperanzados consiguieron un lugar.

“Cada año es más difícil”, dice Herbert, a quien le preocupa especialmente que los países africanos (con excepción de Sudáfrica) estén subrepresentados en el IAYC.

El costo puede ser un factor importante en la participación; aunque existen subvenciones para cubrir los costos del campamento para los participantes que necesitan ayuda financiera, IAYC no puede pagar los gastos de viaje. Este año, Herbert recuerda que un candidato de Botswana presentó una solicitud increíble y los organizadores estaban emocionados de darle la bienvenida. Pero el candidato no podía permitirse el lujo de viajar solo al campamento.

Este agosto, campistas de más de 20 países se dirigirán al este de Alemania para el IAYC, que promueve programas de intercambio cultural a lo largo de la experiencia de tres semanas. Cortesía © IAYC

Los candidatos seleccionados que no pueden pagar el viaje se pierden más de tres semanas de diversión en el campamento de verano; el IAYC también es un lugar para que los campistas establezcan contactos y vislumbren su futuro potencial. Por ejemplo, el país natal de la campista Pereira, Argentina, tiene muy pocos programas de astronomía, y el IAYC le ha dado acceso a estudiantes de doctorado en astronomía que le muestran cómo podría ser su camino. La ha animado a perseguir un interés que de otro modo podría haber parecido fuera de su alcance.

De hecho, aunque gran parte de su tiempo en el campamento se centra en estrellas a millones de años luz de distancia, resulta que las estrechas y duraderas conexiones humanas pueden ser la parte más importante de la experiencia en el IAYC. Herbert, Pereira y Shammaa hablan de profundas amistades forjadas durante su estancia en el IAYC. Y en cuanto a Münkel, en 1982 conoció a una campista llamada Jasmina, que más tarde se convirtió en astrónoma profesional. Charlaron aquí y allá durante unos veranos, y se fueron acercando cada vez más. Este año celebrarán su 35º aniversario de bodas.