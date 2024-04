El Botox 'posiblemente falso' se ha relacionado con hospitalizaciones y enfermedades en dos estados

E independientemente de dónde viva, existen varias formas inteligentes de asegurarse de obtener el verdadero beneficio de un inyector legítimo y de no arrepentirse.

Sepa que las credenciales son lo primero.

Desde un punto de vista médico, estará más seguro si su proveedor está certificado por la Junta Estadounidense de Dermatología o la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica. David Shafer, MD, FACS, se dice a SELF un cirujano plástico doblemente certificado y fundador de Shafer Clinic Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York. (Nuevamente, estarán capacitados para lidiar con las complicaciones, en caso de que surjan). Si está decidido en la ruta no médica, al menos asegúrese de que su proveedor marque todas las casillas en esta guía para encontrar un inyector de Botox calificado. Y también debes confirmar que están comprando toxina botulínica auténtica realizando una rápida verificación de antecedentes en el sitio web del fabricante. Allergan (el fabricante de Botox), Galderma (que fabrica Dysport) y Merz (la marca detrás Xeomin) todos ofrecen directorios de proveedores oficiales.

También es importante tener en cuenta: el hecho de que alguien sea dermatólogo o cirujano plástico no significa necesariamente que esté bien capacitado en inyecciones cosméticas, por lo que la lista de verificación de calificación anterior también se aplica a los médicos.

Pide ver la caja.

Hacer que su proveedor abra la caja frente a usted es una de las formas más seguras de asegurarse de saber lo que sucede en su cuerpo, dice el Dr. Hu. Para Botox, específicamente, también puedes buscar el sello holograma eso se encuentra en todas las cajas y viales legítimos, añade el Dr. Shafer. Si está recibiendo Dysport, busque el nombre completo del producto en el frente y los lados de la caja, el logotipo de Galderma en la esquina superior izquierda y un código de barras en la parte inferior. Independientemente de la marca, el producto (si es legítimo) también tendrá una fecha de caducidad, que podrás pedir ver (no seas tímido; un buen inyector debería agradecer tu diligencia). “Si alguien entra a la habitación con una jeringa precargada, sospecharía”, dice el Dr. Shafer.

Tenga cuidado con las gangas.

¿En esta economía? Desafortunadamente, sí. Cuando se trata de neuromoduladores como Botox y Dysport, si un precio es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, dice el Dr. Shafer. Una buena regla general: “Todo lo que sea inferior a 10 dólares por unidad es muy sospechoso”, según el Dr. Hu. “O están diluyendo el Botox y no durará tanto, o no te están dando Botox real aprobado por la FDA de EE. UU.”.

Tenga en cuenta que es probable que vea precios por unidad mucho más altos que eso: alrededor de $ 30 por unidad, en consultorios en las principales áreas metropolitanas con médicos experimentados, acreditados y en demanda. En Shafer Clinic, por ejemplo, el precio por unidad es de 29 dólares, lo que equivale a un estimado de 1.000 a 2.000 dólares por sesión. También puede ver el precio del Botox por área, que según el Dr. Hu es popular en Miami: es común $400 para la glabela (entre las cejas) o las esquinas exteriores de los ojos. Para ver si el precio por unidad es correcto, simplemente pregunte en el consultorio cuántas unidades usan normalmente para el área que está recibiendo tratamiento y divida el costo total por ese número. Aún así debería costar más de $10 por unidad, o es probable que haya algo mal.

Lo sabemos, es fácil de decir y menos divertido de hacer: recibir inyecciones de un médico puede resultar extremadamente caro. Yo, por mi parte, salí de una cita en el consultorio de un cirujano plástico de Beverly Hills con una factura de $1,300 por un “estiramiento de cejas” de Botox y uno o dos chorros en mis músculos maseteros para suavizar la apariencia cuadrada de mi mandíbula. Lo admito: me veía bien una semana después, pero quería vomitar en el acto. En retrospectiva: es mejor el caso más grave de shock por las pegatinas que síntomas lo suficientemente graves como para justificar un viaje al hospital.

