¿De dónde vienen los gatos? Los humanos tuvieron gatos durante más tiempo del que piensas

Huesos de gato doméstico alrededor de 8.000 años de antigüedad tanto en Serbia como en Polonia. Esto retrasa varios miles de años la llegada a Europa de uno de los primeros animales de compañía de la humanidad.

Afluencia a través de Asia Menor

Hasta hace poco, se pensaba que los gatos llegaron a Europa sólo en la Antigüedad tardía (aproximadamente entre los siglos III y VII d.C.). Como muestra el siguiente mapa, esto sigue siendo válido para muchas partes del continente, pero parece haberlo precedido una afluencia anterior a través de Asia Menor hacia los Balcanes y más al norte.

El mapa ilustra un artículo sobre “La historia del gato doméstico en Europa Central” de Magdalena Krajcarz et al, publicado en la revista Antigüedad. El artículo muestra hasta dónde hemos llegado en los estudios felinos en sólo dos décadas. Hace unos 20 años, teníamos respuestas frustrantemente inconclusas a preguntas tan básicas como: ¿De dónde vienen los gatos? ¿Y cuando?

Rutas simplificadas para la expansión temprana de Felis silvestris lybica por Europa. Krajcarz M et al. Antigüedad, 2022

Debido a que las cinco variedades conocidas de gatos monteses (Cercano Oriente, China, Asia Central, África Meridional y Europa) son bastante similares y pueden cruzarse, hasta hace poco a los científicos les resultaba difícil precisar en qué parte del mundo se produjo por primera vez la domesticación de los gatos. Algunos incluso sugirieron que había sucedido en múltiples momentos y lugares.

Antepasado común de todos los gatos domésticos.

Desde entonces, importantes avances en el análisis paleogenético han ayudado a esclarecer el pasado profundo de una de las mascotas favoritas de la humanidad. En las últimas dos décadas, se ha establecido que el gato montés del Cercano Oriente (gato montés libio) es el ancestro común de todos los gatos domesticados, y que fueron domesticados por primera vez en el Creciente Fértil hace unos 10.000 años.

También se podría decir que los gatos domesticados ellos mismos; se sintieron atraídos por los roedores que se alimentaban de las cosechas de los primeros agricultores. Ellos nos eligieron a nosotros, no al revés. A su vez, esos primeros agricultores apreciaron esta bienvenida forma de control de plagas. Entonces, a diferencia de los perros, que fueron domesticados antes, inicialmente para la caza, los gatos no fueron criados para diversos fines específicos. Llegaron como una especie simbiótica “lista para usar”, por así decirlo.

Un grupo de gatos momificados, con ojos formados por almohadillas de lino pintadas y cosidas sobre la envoltura exterior. Museo Británico/Dominio Público

Hace unos 3.500 años se produjo una domesticación separada en Egipto. Esta segunda población probablemente era más dócil y sociable. Los antiguos egipcios sin duda quedaron prendados de ello. De hecho, Bastet, la diosa egipcia del amor, tenía cabeza de gato. Matar a un gato podría provocar tu ejecución. Y la necrópolis felina (o maullido-soleum) de Beni-Hassan contiene unas 300.000 momias de gatos, que fueron cuidados incluso en el más allá.

Un estudio realizado en 2017 sobre el ADN de gatos de 200 especímenes a lo largo del tiempo y el lugar mostró que estas dos poblaciones distintas (de la Media Luna Fértil y de Egipto) contribuyeron al felino domesticado común que conocemos hoy. La mezcla de ambos linajes combinó la utilidad de los gatos con su sociabilidad, lo que los convirtió en un valioso compañero tanto para los agricultores como para los comerciantes, quienes comenzaron a llevarlos consigo en sus largos viajes por tierra y mar.

Debido a que no fueron criados para ningún otro propósito, estos gatos se parecían a los diversos tipos de gatos monteses que existían (y todavía existen), excepto que son menos solitarios y más tolerantes con las personas (y otros gatos). Recién en el siglo XIX los amantes de los gatos comenzaron a criar las razas elegantes que conocemos hoy, y puramente por razones estéticas. (Tú intenta hacer que un gato haga cualquier cosa.)

Tumba de un gato de 9.500 años de antigüedad

La evidencia arqueológica más antigua de la domesticación de gatos es una tumba de 9.500 años de antigüedad, descubierta en Chipre en 2004, en la que un humano del Paleolítico fue enterrado con su mascota felina. Hay escasa evidencia material de la propagación de los gatos por toda Europa antes de la Baja Edad Media. Sólo en la segunda mitad del siglo XIII los huesos de gato comenzaron a aparecer con cierta frecuencia en el registro zooarqueológico de Europa, lo que indica un aumento de su popularidad.

Los antiguos griegos y romanos tenían gatos, pero llegaron a Europa mucho antes. Archivo histórico de Nickmard Khoey / flickr

La teoría tradicional es que los gatos comenzaron a extenderse por el Mediterráneo en la Antigüedad, viajando con griegos y romanos. Como muestra el mapa, se habrían subido a bordo de barcos etruscos, griegos y fenicios para llegar a las principales islas del Mediterráneo como Sicilia en el año 1700 a. C., desembarcar en la antigua Grecia alrededor del 1400 a. C., llegar a la Roma republicana alrededor del 500 a. C. y llegar a Iberia prerromana hacia el 400 a.C.

A partir de entonces, como el vino y las legiones, los gatos fueron sólo otra exportación imperial romana. Llegaron a Britania aproximadamente en el año 100 a. C. y a Germania alrededor del cruce entre a. C. y d. C. La diferencia horaria con Irlanda y Escocia, justo fuera de la Gran Bretaña romana, es bastante notable. Los gatos sólo están documentados en Irlanda a partir del año 900 d. C. y en Escocia del 500 al 800 d. C. Por esa época, los vikingos se enamoraron de los gatos y los llevaron en sus largos viajes por Europa, contribuyendo a su difusión aún más.

Un antiguo juego del gato y el ratón.

Hallazgos recientes han invalidado, o al menos complicado, ese panorama. En 2016 se confirmó mediante datación por radiocarbono que el gato doméstico estaba presente en el norte de Polonia en la época romana. (Ver mapa: tres ubicaciones fechadas entre el 50 y el 230 d.C.). Esto es mil años antes de lo que se pensaba anteriormente.

Hallazgos más recientes en el sur de Polonia retrasan la aparición del gato domesticado en Europa Central muchos milenios más: hasta el Neolítico (4330-2300 a. C.) e incluso el Preneolítico (en la cueva de Jasna Strzegowska, 5990-5760 a. C.). Generalmente más antiguos (pero también geográficamente más cercanos al origen del gato doméstico en el Cercano Oriente) son los hallazgos en Serbia de la era Mesolítico-Neolítica (6220-5730 a. C.).

El juego del gato y el ratón es antiguo. Stig Nygaard/CC POR 2.0

Estos gatos domésticos del Neolítico eran similares en tamaño al gato montés europeo. La evidencia zooarqueológica, de Polonia y otras partes de Europa, indica que estos gatos disminuyeron de tamaño hasta el período medieval.

La razón de esta inesperada y temprana incursión de gatos domesticados en Europa no son los comerciantes, sino los agricultores, o más bien, las plagas de los agricultores. Los investigadores especulan: “Los datos recientes indican una superposición significativa en la apariencia de los ratones domésticos (Músculo del ratón) y gatos en la Europa del Este del Neolítico Tardío, y sugieren que el ratón doméstico fue un factor importante para la dispersión de los gatos dentro de Europa”.

En otras palabras, una enemistad para siempre. O como dijo el capitán Ahab, en relación con una plaga bastante mayor: “Hasta el final lucharé contigo”.