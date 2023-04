Consejos para mantener una autoestima saludable

Muchas personas a menudo ponen sus propios sentimientos en un segundo plano. La mayoría de las veces, las razones de esto son el miedo a cómo reaccionarán los demás o la culpa personal. Pero esta actitud es cualquier cosa menos saludable a la larga y al final solo se hace daño a sí mismo. En el siguiente artículo aprenderá cómo puede defenderte sin remordimientos de conciencia.

Defenderse a sí mismo ¿Qué significa eso realmente?

Sin embargo, antes de aprender cuál es la mejor manera de defenderse, primero debe comprender exactamente lo que eso significa realmente. Defenderse significa mucho más que simplemente negar las cosas que no quiere hacer. Tampoco se trata de ser egoísta y solo mirarse a sí mismo, sino de algo completamente diferente.

Cuando se defiende, demuestra que tiene un sano sentido de sí mismo. No deja que las influencias negativas externas le afecten tan rápido y tampoco se deja influenciar tanto por ellas. Porque muchas personas se aprovechan de la buena naturaleza y la falta de confianza en sí mismos de los demás para su propio beneficio. Si eso ya no es posible, es más que comprensible que a esas personas no les guste su confianza en sí mismo.

Si usted fue una de esas personas que fue víctima de tales métodos porque no se defendió, entonces es hora de un cambio.

Así es como aprende a valerse por sí mismo: consejos útiles

La autenticidad es la clave del éxito

El primer consejo es también el primer paso hacia su nueva vida segura de sí mismo. Se trata de la autenticidad. Si realmente quiere defenderse al 100%, entonces no puede evitar una forma de vida auténtica.

Pero ¿Qué significa ser auténtico? Sencillamente, debe respetar sus deseos personales, sus preferencias y, sobre todo, sus límites. No tiene sentido pretender ser otra persona. Así es como nunca construirá una autoconfianza saludable y aprenderá a defenderse. Por lo tanto, la autenticidad es el primer paso y el más importante, la base de su camino futuro, la clave del éxito, por así decirlo.

Establezca límites y, a veces, diga "no"

El segundo paso es al menos tan importante como su predecesor y también representa un pilar importante del tema: sus límites personales. Muchas personas tienen problemas para defenderse porque no tienen límites perceptibles.

Sin embargo, hay un problema, y ​​es que muchas personas a menudo dicen que tienen miedo de cómo reaccionarán los demás o que tienen mala conciencia, y es exactamente por eso que simplemente dejan que sus límites personales sean derribados. Esto sucede particularmente a menudo en un contexto profesional. Por ejemplo, si un colega le pide que haga su trabajo a pesar de que ya tiene bastante que hacer usted mismo, o si se supone que debe hacer horas extras no pagadas para su jefe.

El problema es que, si hace todas estas cosas, nada cambiará para mejor, incluso si cree que lo hará. Pero esto es sólo un mecanismo de protección. La verdad es que su salud mental está empeorando y es cada vez más probable que otros se aprovechen de usted porque todos piensan que puede hacerlo. Así que es una verdadera espiral descendente.

No hacer las cosas y ponerse sus propios límites y, sobre todo, ceñirse a ellos permanentemente es, por tanto, elemental para su confianza en sí mismo. Sin estas cualidades, nunca podrá valerse por sí mismo.

No tiene que ser perfecto

Para ir directamente al punto anterior. A menudo no se respetan sus propios límites porque solo quiere ser perfecto. Saque ese pensamiento de su cabeza lo antes posible. Nadie es perfecto y eso es absolutamente cierto. Todo el mundo tiene sus peculiaridades, defectos u otros malos rasgos, y eso es lo que nos hace humanos.

Notará que, si ha desterrado de su cabeza la impresión personal de ser siempre perfecto, entonces le será mucho más fácil en el futuro simplemente decir no a los demás y sí a usted mismo.

El momento adecuado

Como se mencionó al principio, defenderse significa mucho más que simplemente negar las cosas. Porque no debe excederse. Si simplemente rechaza cada petición que se le hace y solo piensa en sí mismo, entonces la autoconfianza se convierte rápidamente en un egoísmo malsano, que le perjudica a usted y, sobre todo, a su entorno.

Es por eso que, por un lado, es crucial prestar atención al momento en que le dices que no a alguien. Sobre todo, debe sopesar las opciones cuidadosamente y encontrar un término medio saludable. Especialmente cuando se trata de tiempo, debe prestar atención a cómo le está yendo a la otra persona. Si nota que a la persona no le está yendo bien en absoluto y realmente necesita su ayuda y usted no tiene una tarea, entonces no hay nada de malo en brindarle ayuda.

Sin embargo, si se trata de una persona que es demasiado perezosa para hacer su trabajo por sí misma y usted mismo está bajo mucho estrés, entonces claramente debe mantenerse dentro de sus límites. Un no rotundo debería ser la respuesta aquí.

Así que el tiempo es extremadamente importante. Al igual que una cantidad adecuada de confianza en sí mismo. Como todo en la vida, tampoco hay que exagerar, de lo contrario lo positivo puede convertirse inmediatamente en algo negativo.

Preste atención a su cuerpo

Como último consejo, debe saber que no solo debe mantener su mente en forma, sino también su cuerpo. Solo puede desarrollar una confianza en sí mismo saludable si está satisfecho con su cuerpo y lleva un estilo de vida saludable. Así que asegúrese de hacer ejercicio, beber suficiente agua y comer razonablemente saludable.

Cuando se trata de actividad física, debe hacer algo que realmente disfrute. Si aún no tiene idea de lo que quiere hacer, puede experimentar un poco hasta encontrar el deporte perfecto para usted.