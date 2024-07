Cómo sobrevivir sin señal de celular

Dos caminos divergieron en amarillo madera. La excursionista, que lamentaba no poder viajar en ambos sentidos, agarró su teléfono para consultar el mapa, pero no encontró ninguna señal de servicio. ¿Y ahora qué?

Bueno, si hubiera previsto adecuadamente esta situación, simplemente habría sacado un mapa de papel de su mochila y lo habría meditado mientras comía un puñado de frutos secos. Pero si no hubiera previsto la posibilidad de perderse sin señal de celular, podría encontrarse en una situación de vida o muerte.

Si se dirige a algún lugar en plena naturaleza o por caminos remotos, por razones de seguridad y comodidad, asuma que se perderá la señal celular. Lleve un atlas de carreteras y un mapa de senderos en papel, preferiblemente uno con líneas topográficas para ayudarlo a ubicar puntos de referencia útiles, como montañas y arroyos.

“Los mapas en papel también son un gran recordatorio de tu viaje y, a menudo, contienen información valiosa y datos interesantes sobre un lugar”, dice Erin Kirkland, periodista de viajes y autora residente en Alaska. “Mi otro consejo importante es reservar siempre el lugar donde te vas a quedar con anticipación y llevar contigo alguna otra forma de pago que no sea la de las aplicaciones del teléfono, como efectivo y tarjetas de crédito”.

Además, empaque equipo básico de supervivencia, que incluya una brújula o un GPS portátil, un par de encendedores, un pequeño botiquín de primeros auxilios, agua, bocadillos, una linterna o un faro, una navaja de bolsillo, papel higiénico y ropa extra (piense en un gorro, ropa térmica y una chaqueta para la lluvia) en caso de que el clima cambie o se quede atrapado durante la noche.

A medida que te adentras en la naturaleza, presta atención a tu teléfono para ver dónde pierdes la señal: así sabrás qué distancia tendrás que recorrer para hacer una llamada en caso de emergencia.

Antes de salir, consulta el pronóstico del tiempo y siempre avisa a alguien de adónde vas y cuándo piensas regresar. Luego, mientras conduces hacia tu campamento o el comienzo de la ruta, presta atención a tu teléfono para saber dónde termina el servicio, así sabrás cuánto tendrás que retroceder en caso de emergencia. Además, anota el negocio más cercano, como una gasolinera o una tienda de conveniencia, en caso de que necesites más suministros.

Una vez que estés fuera del alcance, activa el modo avión en tu teléfono para que no se agote la batería mientras buscas una señal. También puedes llevar contigo un banco de energía portátil para recargarlo.

Si te vas a reunir con amigos, designa con antelación un lugar para dejar mensajes escritos, como un tablón de anuncios del camping o un cruce de caminos. Un rotulador permanente sobre un plato de papel funciona bien para esto. No olvides cinta adhesiva, cordel o tachuelas y una bolsa de plástico transparente en caso de lluvia.

Incluso si cree que tendrá señal de celular, o que ya la tuvo en ese campamento anteriormente, es inteligente prepararse como si no la tuviera.

“No pongas todos tus huevos en la canasta tecnológica”, dice el instructor de supervivencia Cody Lundin. “Los teléfonos celulares son dispositivos mecánicos llenos de cientos de piezas móviles que pueden fallar, además de perderse o dañarse”.

Una vez que estés en el sendero, date la vuelta de vez en cuando para ver cómo se verá en el viaje de regreso. Observa los puntos de referencia, como árboles inusuales o formaciones rocosas, que pueden ayudarte a estar seguro de que estás en el camino correcto.

La primera regla es tratar de no asustarse.

Si por casualidad te pierdes en plena naturaleza, la primera regla es no asustarte. “Es difícil porque tienes miedo, obviamente”, dice el entusiasta de las actividades al aire libre y autor Emanuel Rose. “Pero ahí es donde la respiración intencional es tu amiga”.

Conserve el agua y la energía y esté atento al clima. Si cree que puede quedarse atrapado durante la noche, priorice el refugio, el agua, el fuego y la comida, dice Rose. Trate de pensar con claridad si la gente lo encontrará. Si es así, es mejor quedarse donde está. Si cree que no lo harán, entonces puede ser prudente intentar regresar a la civilización.

Perderse es el peor escenario posible, pero es más probable que tus problemas surjan del aburrimiento que te invade una vez que has montado el campamento y te das cuenta de que Words With Friends no funciona sin señal de celular. Si este es tu caso, definitivamente no estás solo.

“Todos hemos oído que estar en contacto con la naturaleza es bueno para la salud, pero, en el mejor de los casos, puede resultar extraño y, en el peor, absolutamente aterrador”, afirma Kirkland. “Nuestros teléfonos nos ayudan a sentirnos más seguros y conectados con lo que nos resulta familiar”.

Muchos campamentos tienen tableros de anuncios que pueden servir como puntos de encuentro designados o lugares para dejar un mensaje sobre la ruta planificada y la hora de regreso.

Para aliviar el dolor de desconectarse, comience por practicar la desconexión en casa durante una hora, o incluso solo cinco minutos. Establezca algunos límites tecnológicos, como no tener teléfonos en el dormitorio, lo que puede ayudarlo a acostumbrarse a estar solo consigo mismo.

“Es como entrenar un músculo, como ir al gimnasio”, afirma Sebastian Slovin, cofundador y director de Nature Unplugged. “Empieza poco a poco y ve aumentando. Recuerda que está bien sentirse incómodo y aburrido en la naturaleza. Si puedes superar esa incomodidad inicial, puede dar lugar a descubrimientos maravillosos y a ideas creativas”.

También puede resultar útil encontrar un nuevo punto focal para el cerebro, como observar aves o identificar plantas. Trate de interactuar de forma proactiva con la naturaleza tocando rocas, oliendo flores o incluso andando descalzo un rato. A diferencia de los teléfonos, que siempre están frente a usted y compiten por su atención, la naturaleza es más sutil, dice Slovin. Le llevará tiempo apreciar plenamente el sonido del viento entre los árboles o notar que el arrendajo azul lo espía.

Mientras acampas, también es útil llevar actividades para mantener la mente ocupada, como libros, juegos de palabras, un cuaderno de dibujo o un diario de la naturaleza. Y ten paciencia: lleva un tiempo desconectarse por completo. En el caso de los estudiantes de supervivencia de Lundin, son unos tres días. Luego, “se relajan, se sienten más contentos y experimentan una paz tranquila que falta en un mundo frenético”, dice. Resulta que la planificación es la clave para sobrevivir sin señales de la naturaleza, sea cual sea el escenario.