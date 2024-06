¿Cómo se valora correctamente los activos digitales?

La inversión exitosa en criptomonedas requiere un marco sólido para decisiones basadas en valor. La hipótesis del mercado eficiente sugiere que los precios ya incluyen toda la información disponible sobre un activo y que los precios reflejan el valor perfecto.

Sin embargo, hay miles de ejemplos en los mercados de valores y de criptomonedas que contradicen esta teoría. La realidad es que los mercados son ineficientes. ¿Por qué el precio de las acciones de Apple cayó un 30% durante la crisis del Covid-19 en febrero de 2020? ¿Apple vendió un 30% menos de productos? ¿Apple ganó un 30% menos? ¿Por qué las acciones de GAP se desplomaron un 70% en 49 días? ¿El minorista de ropa más grande de Estados Unidos vendió de repente un 70% menos de ropa?

La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo “No”. Los mercados suelen ser irracionales y los precios no reflejan el valor. Como dijo Warren Buffett: “Sr. Market es un psicópata borracho”.

De aquí surge el concepto de inversión en valor. La inversión en valor intenta identificar valores que están infravalorados debido a la irracionalidad del mercado. Estos valores se cotizan por debajo del valor de mercado (es decir, con un margen de seguridad) y los inversores que los compran esperan que algún día el precio refleje el valor de la acción. Citando nuevamente al mayor inversor Warren Buffett de todos los tiempos: “El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes”.

Lo mismo ocurre con los criptoactivos. Bitcoin (btc) el precio cayó un 50% durante la crisis de Covid-19 en marzo de 2020, solo para recuperarse a niveles anteriores 55 días después y duplicar su precio en los cinco meses siguientes. ¿Estos movimientos en el precio representaron con precisión el valor real de la red, su actividad, billeteras activas, volumen de transacciones y utilidad de la red? ¿Los precios reflejan el valor?

La respuesta es no. El truco está en contar con las herramientas adecuadas para detectar estas oportunidades: herramientas como el análisis fundamental.

El análisis fundamental permite a los inversores institucionales tradicionales comprender la industria, atraer más capital y generar más unicornios, similar a lo que sucedió en Internet y las industrias de consumo. Estas técnicas básicas también se están volviendo cada vez más estándar para los inversores minoristas que buscan las inversiones de mayor potencial en un horizonte de inversión a largo plazo.

Exageración versus crecimiento, precio versus valor

Hay algunos axiomas que son muy importantes para cualquier activo, incluidos los criptoactivos. Y aunque los criptoactivos son una clase de activos relativamente nueva, heredan principios básicos similares:

La mayoría de los criptoactivos representan una red, servicio público o comunidad subyacente, construida sobre algún espectro de descentralización.

El mercado oscila constantemente entre un sentimiento alcista y un sentimiento bajista, entre la codicia y el miedo, entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. Los métodos de valoración son importantes para mantener una estrategia de inversión racional.

El rendimiento futuro de una inversión es función de su precio actual en comparación con su valoración fundamental.

Es posible minimizar los riesgos evitando pagar de más por proyectos sobrevalorados observando sus métricas de valoración, en lugar de sus precios.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre precios y valor?

Los precios son el resultado de muchas otras variables que a menudo difieren del valor: sentimiento, exageración o depresión del mercado, especulación, miedo, codicia, noticias sobreinfladas, etc. Todos los activos tienen un porcentaje no despreciable de irracionalismo, pero las criptomonedas a veces sufren de esto. desorden en un grado mayor, especialmente recientemente en el sector de las memecoins. Específicamente, hay muchos factores que pueden influir en los precios de las criptomonedas, incluida la demanda del mercado, el sentimiento del mercado, las políticas gubernamentales, los cambios regulatorios, las innovaciones tecnológicas, las asociaciones industriales, el progreso del proyecto, etc.

La valoración se refiere específicamente a determinar el valor financiero de un activo. La valoración implica analizar datos para determinar el valor intrínseco de un activo mediante un análisis fundamental. A medida que la industria madura gradualmente, estamos descubriendo que los métodos tradicionales de valoración financiera pueden ayudar a superar las exageraciones para identificar los proyectos con potencial de crecimiento sostenible, ya sea por estar infravalorados por el mercado o por el tamaño de los proyectos que aún están por realizarse. oportunidades de mercado aprovechadas.

Un marco para la valoración de las criptomonedas

Dada la diversidad de criptoactivos en el mercado, no existe un método de valoración único para todos. Los inversores deben analizar diferentes opciones y ver cuál se adapta mejor a cada caso específico. El primer paso es categorizar el activo. Es una token no fungible (NFT)? ¿Un token de pago? ¿Una ficha de utilidad? ¿O algo mas? (Después de todo, a diferencia de los valores, las criptomonedas y los tokens tienen una amplia gama de propósitos y utilidades y otorgan a los inversores derechos diferentes).

Para una criptomoneda nativa, como Bitcoin, se podría, por ejemplo, utilizar la Ley de Metcalfe. Podrías usar el mismo método en una capa 1, como Ethereum (ETH), o podría optar por otra cosa, como un modelo de stock a flujo.

¿Se trata de un NFT, un token de utilidad o algo más? Fuente: “El Marco de valoración de activos digitales” por Jupiter Zheng

Una vez que haya categorizado el token, utilice un análisis de su elección: uno de los mencionados anteriormente o uno diferente de la imagen a continuación.

Elija un mod de valoración Fuente: “The Marco de valoración de activos digitales” por Jupiter Zheng

La inversión exitosa a largo plazo en criptomonedas no requiere un coeficiente intelectual inusual, conocimientos comerciales especiales o información privilegiada. Sólo necesita un marco sólido para tomar decisiones de inversión que se base en el valor y no en la especulación. ¡Feliz inversión!

Esta columna fue extraída del “Marco de valoración de activos digitales”, publicado por HashKey Capital en abril de 2024.

Júpiter Zheng es socio de fondos líquidos e investigación en HashKey Capital, una firma de servicios financieros con oficinas en Tokio y Singapur. Anteriormente se desempeñó como subdirector del Departamento de Tecnología Financiera de Zhongtai Financial y como asociado senior de investigación en BOCOM International. Tiene una licenciatura en física aplicada de la Universidad de Beihang y un título de posgrado en investigación operativa y estadística empresarial de la Universidad Bautista de Hong Kong.

Este artículo tiene fines de información general y no pretende ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son únicamente del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.