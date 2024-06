Cómo los creadores de crucigramas crean nuestros juegos de palabras favoritos

Brooke Husic y Natan último, Dos de los constructores y editores de crucigramas más prolíficos e influyentes de la actualidad, son similares en muchos aspectos: ambos viven en Brooklyn, ambos aman a los Knicks y ambos son (como era de esperar) timbres en las noches de trivia. Son parte del equipo de construcción interno del Neoyorquinoel crucigrama, y ​​enseñan Atlas oscurodel popular curso de crucigramas, cuya próxima convocatoria se celebrará en septiembre.

Sin embargo, llegaron a los crucigramas por caminos muy diferentes. Last creció rodeado de acertijos: descubrió los crucigramas a una edad temprana, tuvo su primera New York Times rompecabezas publicado en la escuela secundaria, internado por legendario Veces editor Will Shortz, y ha sido un constructor y educador pionero durante más de una década.

Aunque Husic empezó a construir crucigramas recién en 2020, rápidamente se convirtió en una de las voces líderes de la industria: además de su trabajo como editora de crucigramas en Puzzmo, la plataforma de juegos de Hearst, encabeza proyectos como la organización de paquetes benéficos y el mantenimiento de una cuenta gratuita. , lista de palabras basada en datos para ayudar a los creadores de crucigramas nuevos y experimentados a mejorar sus acertijos.

En las últimas dos décadas, los crucigramas han recorrido un largo camino desde el papel cuadriculado y el lápiz; ahora, los constructores usan software para ayudarlos a hacer cuadrículas simétricas y compilan listas de palabras que les ayudan a llenar las cuadrículas con sus respuestas. Conocí a Husic y Last a través de mi segundo libro. Pensando dentro de la caja: aventuras con crucigramas y las personas desconcertantes que no pueden vivir sin ellos. En esta entrevista, Last y Husic conversaron sobre experiencias alucinantes al crear rompecabezas, lo que distingue a un Atlas oscuro rompecabezas de otros crucigramas y la relación entre el meme viral de Internet pizza rat y Chuck E. Cheese.

Brooke Husic (izquierda) y Natan Last posan en un partido de los Knicks en la ciudad de Nueva York. Cortesía de Natan Last y Brooke Husic

Cuando te tomaste en serio los crucigramas por primera vez, ¿te diste cuenta de algo importante que te reveló cómo pensabas acerca de hacer rompecabezas? ¿Qué hace que un constructor pase de bueno a excelente?

BH: En mi caso, recuerdo haberme dado cuenta de que eliges poner algo en una cuadrícula o eliges no hacerlo.

poner algo en una cuadrícula, que siempre es una decisión activa. Hay miles de millones de palabras y un crucigrama tiene setenta y dos. Cuando haces un rompecabezas, creo que deberías respaldar al cien por cien todo lo que pones en él. Ese fue un salto cualitativo para mí. Optar por todo.

Países Bajos: Recuerdo haber hecho un rompecabezas temático basado en citas que tenía esta esquina de tres palabras apiladas: CHIGNON, AMPHORA y NOSTRUM. Pensé, esto es una locura: estas palabras de apariencia hermosa y sonido misterioso pueden estar una al lado de la otra en la misma cuadrícula.

¿Qué hace que escribir sea un Atlas oscuro ¿Crucigrama distinto de otros crucigramas?

BH: Hay un movimiento entre los constructores de crucigramas contemporáneos que se alejan de los “momentos de enseñanza” y, en cambio, afirman que los acertijos deben escribirse con un solucionador que esté familiarizado con el contenido en mente. Para HACIAsin embargo, estoy escribiendo para lectores y solucionadores que desear aprender de su crucigrama. Por ejemplo, en este AO Halloween Themeless (insertado a continuación), mencioné (alerta de spoiler) THORN como “runa anglosajona de aspecto puntiagudo que sobrevivió hasta llegar al islandés moderno”. Cuando estaba buscando lo que podría significar “espina” y encontré la runa, pensé: “Oh, ese es un ángulo genial para Atlas oscuro.”

Países Bajos: Cuando estoy construyendo un rompecabezas para HACIA, normalmente comienzo con la página de lugares. Por ejemplo, los huesos de ballena de Beach Hut en Ciudad del Cabo, Sudáfrica: un arco hecho de un animal marino. Estoy buscando algo donde los componentes se puedan romper, para darles a todos una oportunidad. O Profondo Rosso, una tienda de películas de terror en Roma. Aunque es una palabra compuesta en un idioma diferente, puedes conseguir que el solucionador no haya oído hablar de ella. Así que parte de la construcción para HACIA es pensar en cuánto está aprendiendo el solucionador, y la otra cara divertida es cuánto estamos aprendiendo nosotros, como constructores, porque la tarea es HACIA.

¿Cuál es el formato de tu Atlas oscuro clase de crucigramas?

BH: La clase consta de cuatro sesiones de 90 minutos y todos hacemos un crucigrama juntos durante el transcurso de la misma. Natan y yo realmente ralentizamos el proceso. Por ejemplo, generamos un tema como clase en la primera sesión y hablamos sobre la ubicación de los cuadrados negros para toda una clase.

Países Bajos: Es algo así como el movimiento slow food. Al reducir la velocidad, podemos encontrar respuestas que no están en nuestras listas de palabras. Alguien en la clase sugirió “EN MI DÍA”, por ejemplo, que era algo que ninguno de nosotros tenía en nuestras listas de palabras pero que claramente es una frase común. Eso fue realmente genial. Al comienzo del curso, dejamos claro que el rompecabezas que estamos a punto de hacer es un rompecabezas vendible del tamaño de un periódico.

BH: Le decimos a nuestra clase que hay, aproximadamente, cuatro formas de hacer un crucigrama: para ti, para tus amigos, para un blog autoeditado o para venderlo a un editor. Mientras tomamos decisiones sobre el tipo de palabras o pistas que incluir, hablamos de cómo una broma interna podría ser perfecta para tus amigos, o un rincón muy lleno de trivias podría ser genial para un rompecabezas “indie” dirigido a un comunidad específica. Mucho de esto entra en juego durante las pistas, que cubre la última sesión de nuestra clase.

Natan Last, creador de crucigramas, editor e instructor de cursos, participa en un concurso de crucigramas. Cortesía de Natan Last

Guíanos a través del proceso de obtención de pistas.

BH: En la conferencia sobre pistas, digo la palabra “evocador” unas cien veces. Una pista evocadora pinta una imagen en tu mente cuando la lees. A menudo, los nuevos constructores quieren escribir pistas vagas y complicadas, que pueden resultar difíciles de lograr para los solucionadores. Esto se debe a que cuando escribes la pista, siempre ves la pista y la respuesta juntas, pero cuando alguien la resuelve, tiene que descubrir la respuesta.

¿Puede dar un ejemplo?

Países Bajos: La pista para ANGRY ORCHARD que utilizamos es “Marca de sidra cuya caja representa un árbol con el ceño fruncido”. Para mí, esa es la pista perfecta. Si te gusta esa bebida, vas a pensar, bueno, está en mi crucigrama. Pero “árbol con el ceño fruncido” es todo lo que necesitas para hacer una inferencia sobre ANGRY ORCHARD, ¿verdad? Está todo ahí, incluso si nunca has oído hablar de él.

BH: Teníamos tantas pistas extraordinariamente divertidas para PIZZA RAT.

Esta es la rata que bajó con una porción entera de pizza las escaleras del metro de Nueva York, ¿verdad?

BH: Exactamente. Muchas de las grandes pistas incluían trivias que no se relacionan con la identificación de la parte de la pizza o la parte de la rata. La primera pista sorprendente fue “Chuck E. Cheese”. Eso funcionaría en la dirección opuesta: si CHUCK E CHEESE estuviera en la cuadrícula, podrías identificarlo como “Pizza rat”, y eso sería icónico. Pero como Chuck E. Cheese es a rata de pizza, y no el Rata de pizza, esto no funciona de esta manera.

Países Bajos: Luego tuvimos al “conocedor de rebanadas subterráneas de Nueva York”. Pero no queríamos una pista falsa. “Subterranean” te hace pensar en “Rata del metro”. Además, ¿es la rata una conocedora? ¿Ha probado muchas rebanadas? Es una imagen increíble, pero cuando editorializamos a la rata, nos desviamos.

BH: La pista que se nos ocurrió, que aparece en este acertijo, finalmente fue: “Roedor con ansia de italiano que se convirtió en una celebridad de Internet”. Esa pista hace varias cosas bien. “Roedor” te atrapa, “ansia de comida italiana” te trae pizza y “quién se convirtió en una celebridad de Internet” justifica que es algo que posiblemente puedas saber.

Países Bajos: Una de las cosas divertidas para debatir en la clase es, por ejemplo, ¿la pizza es italiana? ¿Alguna vez dices: “Tengo antojo de comida italiana” y quieres decir “pizza”, o siempre te refieres a salsa roja y pasta? ¿Quien lo dirá? Pero también es una rata. Quizás las ratas no hagan pedidos.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.