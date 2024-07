Cómo hacer caca en el bosque

Para muchos, el atractivo de El tiempo al aire libre se caracteriza por su sencillez y lentitud: remojar los pies cansados ​​en un arroyo frío, cocinar al fuego, dormir bajo las estrellas. Pero hay momentos en los que incluso los excursionistas más empedernidos añoran las comodidades modernas, en concreto, cuando llega el momento de hacer el número dos.

Puede parecer intuitivo pensar que en el bosque todo es un retrete. Después de todo, los animales van a donde quieren. Pero esa suposición es errónea por varias razones, según Faith General, gerente de participación comunitaria en Leave No Trace, una organización que enseña a las personas cómo minimizar su impacto en el exterior.

“Un ciervo no se come una bolsa de Doritos”, dice Overol. “Lo que comemos no siempre se encuentra en el entorno natural”. Nuestras heces también contienen bacterias, virus y enfermedades que pueden contaminar las fuentes de agua y dañar la vida silvestre. La eliminación adecuada de los desechos humanos en el bosque es vital para proteger lo que disfrutamos en primer lugar.

También es cuestión de decencia. Nuestros espacios al aire libre están más concurridos que nunca y “nadie quiere encontrarse con un montón de excrementos humanos en su caminata”, dice General.

Afortunadamente, hacer tus necesidades de manera responsable no es tan difícil. Con un poco de preparación (y quizás un poco de práctica), en poco tiempo podrás hacer sentadillas como un profesional.

Empecemos por lo que necesitarás tener listo para cuando la naturaleza te llame. Lleva una paleta de jardinería o una pala pequeña (puedes gastar un par de dólares en una paleta liviana pero resistente, hecha específicamente para el trabajo y disponible en cualquier tienda de artículos para acampar). También necesitarás papel higiénico (idealmente de baja capa y sin perfume), una bolsa resistente y sellable, como una bolsa para congelador, y desinfectante para manos.

Tenga un plan y prepare un kit para que realizar sus tareas en la naturaleza sea fácil y sostenible.

Ubicación, ubicación, ubicación

Según el Servicio de Parques Nacionales, el lugar ideal para hacer sus necesidades se encuentra a unos 200 pies (aproximadamente 80 pasos para adultos) de cualquier vía fluvial, sendero o zona de acampada. Pero no basta con cualquier distancia de 80 pasos.

Si es posible, elija un lugar donde sus desechos se descompongan rápidamente. Los suelos oscuros y ricos contienen organismos que ayudarán a descomponer los excrementos, por ejemplo, y el calor del sol acelerará la descomposición. Lo ideal es que su inodoro temporal esté en un terreno elevado, donde es poco probable que se acumule el agua de lluvia.

Por último, por la salud y la felicidad de sus compañeros de caminata, así como por su propia privacidad, intente encontrar un sitio con el que nadie más pueda tropezar.

Empiece a cavar

Cavar tu propia letrina puede parecer innecesario, pero enterrar los excrementos los mantiene alejados de los animales curiosos o de la lluvia y la erosión que podrían enviarlos a las fuentes de agua. Tu “madriguera de gato”, como se la conoce en el campo, debe tener entre 15 y 20 cm de profundidad y 10 cm de ancho, y una simple paleta de jardinería debería resolver el problema en tan solo uno o dos minutos.

¿Olvidó una paleta o una luz de embalaje? Puede usar una estaca de carpa, un bastón de trekking o incluso el tacón de una bota para excavar su madriguera de gato. Si se encuentra excavando un inodoro en un terreno duro y seco, intente dar vuelta una piedra grande para comenzar.

Enterrar sus desechos reduce el riesgo de atraer vida silvestre, propagar patógenos potenciales y ensuciar la vista.

En sus marcas, listos, fuera

Este truco es bastante obvio, pero existen algunos trucos. Ponerse en cuclillas con el trasero por debajo de las rodillas debería acelerar el proceso, y apoyarse en un árbol o apoyarse contra él puede permitirle relajarse un momento. Para la limpieza, considere utilizar primero un material natural (una piedra lisa, por ejemplo, u hojas que no sean de hiedra venenosa) y luego un poco de papel higiénico para terminar el trabajo.

Cuando hayas terminado, toma un palo y revuelve el contenido del agujero de tu gato; esto ayudará con la descomposición. Luego, vuelve a llenar el agujero con la tierra que retiraste y disimula la suciedad con un poco de hojarasca.

¿Para aqui o para llevar?

Aquí es donde el contexto importa. Lo que debes enterrar y lo que debes llevar dependerá de tu ubicación y de las normas del parque. En la mayoría de los lugares, según la revista General, es perfectamente aceptable enterrar el papel higiénico en el agujero del gato. Sin embargo, en ciertos paisajes, como un desierto árido o cañones de ríos estrechos, es posible que tengas que llevarte el papel higiénico (y recuerda, las toallitas y los productos menstruales). siempre deben empacarse). Para hacerlo, necesitarás esas bolsas pesadas y sellables o incluso algunas bolsas resistentes para excrementos de perro.

Hay algunos lugares en los que también tendrás que llevar tus excrementos. Pasa por la estación de guardabosques o consulta el sitio web de un parque para comprobarlo. Si necesitas llevar tus desechos, “una simple bolsa para excrementos de perro no va a funcionar”, dice General. Necesitarás una bolsa llamada WAG, para “aliviar y gelificar los desechos”. Los kits, disponibles en la mayoría de las tiendas para actividades al aire libre, incluyen un polvo desarrollado por la NASA que transformará los excrementos en gel.

Si todo esto suena abrumador, Everyone tiene algunos consejos.

“No dejar rastro es un espectro. No tienes que ser perfecto”, dice. “Y algunas personas no se sentirán cómodas sacando sus heces. Entonces, si enterrarlas en el agujero funciona, hazlo. Simplemente, mételas bien adentro”.

(Número) Uno Última cosa

¿Qué pasa con la orina?

“La orina es mucho más sencilla de eliminar que las heces”, afirma General. Esto se debe a que la orina no tiene mucho efecto sobre el suelo o la vegetación y se descompone con bastante rapidez.

En este caso, las reglas son similares: orina siempre a una distancia mínima de 200 pies de las fuentes de agua y guarda (o entierra profundamente) el papel higiénico que uses. Hay algunas advertencias: dado que la sal de la orina puede atraer a la fauna silvestre, intenta no orinar en ningún lugar al que los animales puedan aventurarse (como lugares con vegetación frágil). Si estás en un cañón o en un viaje de rafting, puede que sea mejor orinar directamente en el río, para evitar la acumulación de orina en la orilla.

“Dependerá de la velocidad del agua”, dice General. Si la velocidad supera los 500 pies cúbicos por segundo (piense en rápidos de clase I o en aguas que se mueven de manera constante con algunas ondulaciones), “¡puede simplemente meterse y listo!”.