Cómo ganar dinero en el casino: 10 trucos que debes saber

Aunque no es fácil, podemos ganar dinero con los juegos de casino. Pero ganar a la banca en una mesa de blackjack, en una ruleta o en una tragaperras no está al alcance de todos, así que hay que conocer las claves para ganar en el casino.

El tópico dice que siempre gana la banca, pero... ¿podemos ganar jugando al casino? Es algo que se preguntan habitualmente los jugadores de tragaperras, ruletas o blackjack, tanto en locales físicos como en casinos online, y la respuesta es muy compleja. Se puede ganar dinero en el casino, pero no es nada fácil y nos exige una gran capacidad de juego y control emocional. Vamos a descubrir una serie de consejos para ganar en el casino que puedes aplicar para tratar de ganar a la banca.

10 trucos para ganar en el casino

Aunque los 10 trucos para ganar al casino que vamos a ver a continuación nos pueden ayudar a ganarle a la banca, debes tener en cuenta que es una tarea muy complicada. No olvidemos que el azar juega un papel vital en los juegos de casino, y por mucho que tengas una estrategia perfectamente depurada para jugar a la ruleta o el blackjack, si la bola no para en tus números o el croupier tiene mejores cartas que tú será complicado ganar. Pero si la suerte nos acompaña, nos resultará más fácil ganar jugando en el casino.

✅ Fijar una cantidad límite para jugar

Es la norma nº1 a la hora de ganar con el juego online: fijaremos un presupuesto y no saldremos de él. Hay que tener un total mensual, semanal y diario, y siempre respetaremos este total, tanto si estamos ganando como si vamos perdiendo. Dentro de este presupuesto también está la cuestión de qué hacer con el dinero ganado. Un porcentaje de las ganancias de pueden reinvertir en el juego, pero reservaremos parte de las ganancias para otros gastos no relacionados con el juego.

✅ Aumentar progresivamente la cantidad apostada

No podemos empezar jugando por todo lo alto, o rápidamente desaparecerá nuestro presupuesto. El éxito depende de una buena gestión del bank, y esta empieza con apuestas bajas que poco a poco irán aumentando. Esto nos permite conocer más a fondo los entresijos de los diferentes juegos de casino. Lo ideal sería empezar jugando con la apuesta mínima permitida en la mesa, y a medida que vayas obteniendo ganancias aumentar la apuesta o incluso buscar mesas de casino con los límites más altos, como las ruletas o los blackjack VIP.

✅ Conocer bien el juego y sus normas

Si quieres ganar, debes conocer todos los aspectos del juego, y esto incluye conocer a fondo las normas de cada juego. Por ejemplo, en el caso de las tragaperras hay que conocer el valor de todos los símbolos, el wild, el scatter y los juegos superiores, que cambian de una slot a otra. En el caso de la ruleta, es fundamental ser capaz de diferenciar entre ruleta europea, francesa y americana, ya que especialmente entre las dos primeras las diferencias no son tantas. Algo parecido pasa con el blackjack europeo y americano, juega solo al que conozcas.

✅ Conocer las diferentes apuestas disponibles

Al hilo de lo que señalábamos en el punto anterior hay que conocer los diferentes tipos de apuesta de cada juego de casino. Uno de los mejores ejemplos es el de la ruleta: nos permite hacer apuestas de todo tipo, pero no siempre están disponibles en cada modalidad así que conviene conocer todas las opciones. También en el caso del blackjack nos podemos encontrar con la posibilidad de pedir un seguro, dividir apuestas, doblar o incluso rendirnos, y hay que saber reaccionar ante cada opción.

✅ Probar estrategias en modo demo

Aunque no podamos ganar dinero con él, invertir un poco de tiempo en testar nuestras estrategias en modo demo es rentable a largo plazo. La mayoría de los casinos online nos permite probar sus tragaperras, ruletas y mesas de blackjack en modo demo, y son el escenario ideal para poner en práctica nuestras estrategias con un capital ficticio. Descubre si es válida o no, aprende cómo funciona el juego y aprovecha para familiarizarte con él. Aquí los errores no tienen el mismo precio que jugando con dinero real.

✅ Buscar los juegos más rentables

El RTP, siglas en inglés de la tasa de retorno al jugador, nos informa sobre el porcentaje de dinero que recuperaremos a largo plazo con nuestras apuestas. Es un dato que tenemos disponible en todas las slots, pero también en otros juegos de casino, y no lo podemos perder de vista. Aunque se trata de información a largo plazo, para 1.000 partidas, sí que nos permite hacernos una idea de lo que nos espera. Lo ideal es jugar con un RTP superior al 95%, a poder ser por encima del 98%, y evitar los inferiores al 94%. El juego es imprevisible, pero puede ser más rentable.

✅ Hacer apuestas de bajo riesgo

Aunque el premio sea inferior, las apuestas de bajo riesgo tienen más opciones de salir que las de medio o alto así que será más fácil ganar con ellas. A corto, medio y largo plazo es una estrategia más efectiva para ganar que jugar en apuestas de más riesgo. Algo parecido pasa con los botes de las tragaperras. Si juegas con las que tienen botes más pequeños es más fácil ganar, pero no olvides que para optar al bote hay que hacer la máxima apuesta.

✅ Evitar los long shots

Nos referimos a esas apuestas con grandes ganancias pero casi imposibles de sacar, como las apuestas a un número en concreto de la ruleta. Son apuestas donde infravaloramos el riesgo que se corre al apostar, dejándonos convencer por las espectaculares ganancias que nos prometen. Casi nunca salen, y son una forma de tirar el dinero. Más allá de la ruleta, en juegos como el videopoker o las tragaperras con bote podemos encontrarnos con tentadores long shots que deberíamos evitar.

✅ Las tragaperras no están calientes

Todos hemos oído hablar de tragaperras calientes o slots a punto de entregar el bote, pero... ¿hasta qué punto es verdad? Las tragaperras calientes son una leyenda urbana que no se ajusta a la realidad. Cada máquina tiene una rutina de pago, y eso no significa que si hace mucho que ha dado un bote y nos hayamos acercado mientras jugamos nos vaya a caer a nosotros o al siguiente jugador. Es más, aunque estés 24 horas sentado frente a la misma slot no tienes asegurado que te caiga ningún premio.

✅ Control emocional

Siempre que hay dinero por medio, el control emocional es clave para ganar. Esto nos permite manejar nuestras emociones tanto cuando ganamos como si estamos perdiendo y tenemos que retirarnos. En juegos como el blackjack o las slots tener este control es decisivo a la hora de tomar la decisión adecuada. Mantener la cabeza fría y hacer los cálculos matemáticos necesarios nos ayudará a ganar. Y retírate tras ganar un jackpot o bote progresivo: disfruta del sabor de la victoria y no te arrepientas de perderlo.

Como ves, la clave para ganar en el casino está en un conocimiento profundo del juego y capacidad de gestionar el bank para evitar pérdidas. Mover bien el dinero y jugar en los juegos que dominamos, haciendo apuestas que nos permitan recuperar la cantidad invertida. Y como siempre que hablamos del juego, tenemos que ser conscientes de que la suerte viene y va, hay que aprender a convivir con ella y a controlar nuestras emociones para evitar apuestas que nos hagan perder.