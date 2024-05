Cómo convertir una tostada de aguacate en un desayuno rico en proteínas

Cuantos menos platos y menos trabajo requiera un desayuno, más probabilidades habrá de que entre en mi rotación. Las tostadas de aguacate se ajustan a ese requisito rápido y fácil, pero solo hay un pequeño inconveniente que me impide alcanzarlas siempre: no me brindan exactamente la satisfacción que necesito por la mañana.

Es muy probable que esto tenga que ver con su contenido de proteínas, o más bien con la falta de ellas. Como muchos otros desayunos populares, como la avena, las simples tostadas de aguacate no proporcionan tantos nutrientes por sí solas y, por lo general, contienen entre cuatro y cinco gramos, según el pan que se utilice. Y eso puede ser un problema, ya que la proteína es clave para sentirte lleno (y permanecer así), además de mantener tus niveles de azúcar en sangre más estables a lo largo del día.

La cuestión es que las tostadas de aguacate son muy fáciles de hacer y, además, es rico en otros nutrientes importantes como grasas saludables y fibra, por lo que no estaba dispuesto a descartarlo todavía. Cubrirlo con un huevo frito parecía una buena manera de obtener un aumento de proteínas, pero incluso entonces eso solo me dio seis gramos adicionales de esa sustancia, y de alguna manera frustró el objetivo de no tener que lidiar con platos sucios por la mañana.

Pero luego me topé esta receta de Nicole Addison, RD, mientras se desplaza Tik Tok. Con solo un huevo duro y media taza de requesón, triplicó instantáneamente la cantidad de proteína que normalmente se encuentra en el clásico desayuno, sin necesidad de cocinar en pijama.

contenido de tiktok Este contenido también se puede ver en el sitio. se origina de.

“Pensé: '¿Por qué no intentas agregar requesón?' y terminó siendo un éxito, agregando una agradable textura cremosa a la tostada y creando una comida mucho más abundante”, dice Addison a SELF. Para reducir el trabajo del mismo día, hierve una gran cantidad de huevos (suficientes para una semana) para que estén listos para esta receta, pero también puedes comprar los precocidos en el supermercado para ahorrar aún más tiempo.

Cuando comencé a probar este desayuno, tuve que hervir los huevos esa mañana, pero aún así me impresionó el poco tiempo que tomó. Puse mi huevo en una olla con agua y lo puse a fuego alto, me preparé para el día y, cuando terminé, ¡así estaba!

A partir de ahí, eché un par de trozos de pan en la tostadora, trituré los tres ingredientes centrales en un tazón (huevo, requesón y aguacate) y usé los mismos agentes aromatizantes que recomendaba Addison: mostaza de Dijon, chile en polvo y un un poco de sal. Menos el hervido, todo tomó cinco minutos de principio a fin y me dejó solo un recipiente para limpiar.

Yo era un gran admirador de la mezcla de especias que usó en su receta original, pero la elección es realmente tuya en cuanto a cómo quieres acompañarla: puedes darle sabor al plato prácticamente como quieras, ya que todos los ingredientes principales. Los ingredientes son bastante neutros en cuanto a sabor, dice Addison.

Para algo picante, a Addison le gusta cambiar la mostaza y el chile en polvo por sriracha y hojuelas de pimiento rojo. O si le apetece pizza para el desayuno, complementará todo con una mezcla de albahaca, orégano, eneldo y ajo en polvo o ajo deshidratado. Incluso puedes hacerlo dulce con un toque de miel y canela, dice.

En lo que a mí respecta, ya estoy pensando en otras formas de aderezar esta receta fácil, como una versión con aceitunas, alcaparras y tomates para satisfacer mis antojos salados, o una con comino, chile en polvo y cilantro en polvo para algo más rico. línea con guacamole tradicional. No importa cómo decida tomarlo, sé que siempre puedo contar con esta combinación única de ingredientes para ayudarme a comenzar mi día con el pie derecho y con una barriga feliz.

Relacionado: