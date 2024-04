Cinco cosas que todos los padres de preadolescentes negros deben saber sobre la hidradenitis supurativa

“Cuando estás pasando por la pubertad, especialmente cuando eres una niña negra, destacas aún más. [There are] muchos susurros y cosas que hueles”, se dice a sí misma. “Fue una época muy deprimente cuando era niño lidiar con eso”.

Los padres pueden crear un ambiente saludable e iniciar conversaciones que permitan a los adolescentes sentirse cómodos hablando sobre sus inquietudes o cambios en la piel “sin temor a ser juzgados”, dice Adeline Kikamdermatólogo certificado y creador de Derm piel marrón. La realidad es que esto no sucede de la noche a la mañana y debe cultivarse desde una edad temprana, añade la Dra. Amoafo-Mensah. Dicho esto, nunca es demasiado tarde para empezar a construir esa relación con su hijo.

También puedes estar atento a las señales, incluso si tu hijo normalmente no se abre contigo, añade la Dra. Amoafo-Mensah. “Es posible que notes que se quejan de mucho dolor en las áreas de los pliegues de la piel, o que no quieren hacer ejercicio ni usar traje de baño”. Moore le da crédito a su madre por darse cuenta rápidamente de que sentía mucho dolor después de desarrollar un nódulo en la axila. “Cargaba mi brazo de cierta manera porque no quería ejercer presión sobre él”, dice Moore.

La elección de ropa de un adolescente también podría indicar que algo está sucediendo: las personas con HS a veces eligen ropa más oscura para ayudar a ocultar sus síntomas, incluida la secreción manchada de sangre. “Tengo muchos pacientes que no usan ropa de colores claros porque piensan: ¿Qué pasa si estoy afuera y se me revienta el absceso?” dice el Dr. Amoafo-Mensah.

3. Importa cómo hablas de ello.

La HS es causada por un ataque inmunológico a los folículos pilosos y no tiene nada que ver con una mala higiene o gérmenes. (Aunque las lesiones no tratadas pueden provocar una infección secundaria). Una de las peores cosas que las personas pueden hacer es insinuar que un niño no está limpiando su cuerpo lo suficientemente bien o sugerir que de alguna manera son responsables de la afección, dice el Dr. Amoafo-Mensah. . “Puede ser bastante perjudicial para la autoestima de una persona y para la forma en que se ve a sí misma y a su cuerpo”, dice.

Moore dice que antes de que le diagnosticaran correctamente, los médicos le dijeron a su familia que sus síntomas probablemente se debían a su peso e higiene, lo que le provocó sentimientos de vergüenza y culpa. “Creo que esa es la parte difícil, sentir que es tu culpa porque eso es lo que dice el médico”, dice.

También puede conducir a prácticas que, en última instancia, causan más daño, dice el Dr. Kikam. Ella aconseja “no frotar excesivamente o limpiar con dureza, ya que esto puede irritar la piel y potencialmente empeorar los síntomas de HS”, dice.

Es esencial comunicarle a su hijo adolescente que no ha hecho nada para causar esta afección y que no puede hacer nada para que desaparezca mágicamente. “Lo sé [saying] eso, en cierto modo, los hace sentir impotentes”, explica la Dra. Amoafo-Mensah, “pero creo que es importante que las personas sepan que no se les puede culpar por esta afección. Es una condición multifactorial, una mezcla de sus genes y el entorno”. (Existen muchos buenos tratamientos, métodos para aliviar el dolor y consejos para el cuidado de la piel que pueden ayudar a minimizar los síntomas).