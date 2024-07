Callejón de paquetes – New Castle, Delaware

Durante gran parte de la historia de Delaware, Ha actuado como centro de transporte y puente entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Incluso hoy en día, es más probable que los visitantes atraviesen Delaware en coche que se detengan dentro de sus fronteras. Un importante vínculo entre el norte y el sur se puede encontrar en Packet Alley, en New Castle, Delaware, donde muchas de las figuras más famosas de la historia pusieron un breve pie en su camino hacia destinos más interesantes.

New Castle, fundada por el famoso gobernador colonial holandés Peter Stuyvesant en 1851, fue construida por su importancia estratégica como centro de transporte. En particular, la ciudad era un vínculo fundamental entre Filadelfia y Baltimore, cortando días de transporte alrededor de la bahía de Chesapeake.

El transporte de mercancías y pasajeros se hacía a New Castle en pequeñas embarcaciones, conocidas como paquebotes. Estas embarcaciones recibían ese nombre por los paquetes o el correo que transportaban. En 1790, se había construido un muelle frente a lo que se convertiría en Packet Alley. En este punto, la carga y los pasajeros que iban hacia el sur desembarcaban y luego subían a una diligencia con destino a Frenchtown, Maryland (hoy un pueblo fantasma) hasta Baltimore, Washington DC y otros puntos desconocidos.

Muchas de las figuras más famosas de la historia hicieron este traslado. Un letrero histórico colocado en el callejón indica que personas como los primeros estadistas, como Henry Clay, Davy Crockett y Andrew Jackson, y dignatarios extranjeros como Lord Ashburton y Louis Napoleon, y líderes indígenas como los jefes Osceola y Black Hawk, se detuvieron brevemente en este callejón para que los recogieran y los llevaran a otro lugar. Esto continuó hasta 1824, cuando un gran incendio arrasó la ciudad y quemó The Strand. Poco después, comenzaría la construcción del canal de Chesapeake y Delaware. El ferrocarril New Castle & Frenchtown también se inauguraría en 1833, y los viajeros se alojarían cerca de Packet Alley y luego tomarían el tren para cruzar el estado. Las posteriores expansiones del transporte estadounidense eliminarían por completo a New Castle, lo que haría que este antiguo destino de transporte estratégico perdiera relevancia en el escenario nacional.

Así fue como se mantuvo el callejón durante muchos años, existiendo principalmente como una salida para caminos privados, con pocos restos visibles de su apogeo como centro de transporte. Hoy, Packet Alley permanece tranquilo, quizás más notable como un pintoresco telón de fondo para una foto en las redes sociales. Es más conocido por un letrero fantasma de un anuncio de Ivory Soap, que permanece de la vecina Boulden's Store, una tienda de artículos secos que existió a lo largo de The Strand durante un siglo.

Sin embargo, para algunos residentes de Delaware que ya están envejeciendo, Packet Alley sigue siendo un lugar mágico. Fue el escenario de un libro infantil de 1951 titulado Packet Alley: una historia mágica de ahora y de hace mucho tiempoescrito por dos coautores que juntos usaron el seudónimo de Elisabeth Meg. La premisa del libro es la de un par de gemelos a quienes una figura misteriosa les da un par de anteojos mágicos, que les permiten ver el pasado, todo en Packet Alley. La historia, que ya no se imprime desde hace mucho tiempo, todavía se encuentra en bibliotecas y aulas, y algunos la consideran uno de los “libros más queridos de Delaware”. Para estas personas, los personajes de Cathie y Ted Brandon hicieron que la historia de Packet Alley cobrara vida, ya que recuerdan los tiempos en que Delaware estaba adyacente a la historia de la nación.