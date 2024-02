Así luce realmente un rostro de 37 años sin filtros ni maquillaje

Qué soy yo supuesto ¿Cómo lucir a mi edad?

Durante el año pasado, hemos visto esta pregunta aparecer repetidamente en línea y en nuestros propios chats grupales, y ciertamente la escuchamos en nuestras cabezas cuando nos miramos al espejo. Aparece durante las conversaciones cada vez más frecuentes sobre productos para el cuidado de la piel, Botox, rellenos y otros tratamientos estéticos, todos los cuales están destinados a retrasar o deshacer los signos visibles del envejecimiento.

Hay muchas razones por las que esto es una prioridad para la gente en este momento. En primer lugar, el diablo trabaja duro, pero la industria de la belleza trabaja más duro; en 2022, era valorado en casi 430 mil millones de dólares a nivel mundial, y el cuidado de la piel vale aproximadamente 45 mil millones de dólares. Los tratamientos estéticos son cada vez más accesibles y extendidos. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos“las inyecciones de neuromoduladores y los rellenos dérmicos surgieron como favoritos [in 2022], experimentando un aumento de casi el doble desde 2019”. Mientras tanto, los veinteañeros reciben “Botox preventivo” y aparentemente lo único que se interpone entre usted y hoyuelos falsos es $1,500 de ingreso disponible. Cuanta más gente se involucra en estas cosas (y, por tanto, habla de ellas), más curiosidad sienten los demás (en el mejor de los casos) o se sienten presionados a unirse (en el peor de los casos). También es imposible exagerar el enorme papel que desempeñan las redes sociales en todo esto. TikTok e Instagram nos han convertido en consumidores cautivos de los rostros de otras personas (que pueden ser alterados por filtros sutiles y altamente efectivos), así como de sus resúmenes casuales de cómo hacerse, digamos, un lifting de labios o un Botox masetero.

Entonces, si cada vez que abres tu teléfono te encuentras con personas de entre 20 y 60 años con La misma cara…y todos, desde tu estilista hasta tu dentista, de repente te imponen “retoques”…y amigos que conoces desde hace años están cambiando su estructura facial aparentemente de la noche a la mañana…y te miras fijamente en Zoom todo el día y te preguntas Si esas líneas de la sonrisa siempre han estado ahí o simplemente estás prestando más atención últimamente… entonces, sí, es natural preguntar cómo diablos “se supone” que debes lucir.

Probablemente sepa, en algún nivel, que no existe una respuesta “correcta” para esa pregunta. La piel y el cabello de todas las personas se verán diferentes a una edad determinada según una variedad de factores: los genes, el estilo de vida, el estrés y las enfermedades influyen, al igual que la cantidad de tiempo, dinero y energía que usted está dispuesto y es capaz de dedicar. puesto en “mejoras” y “prejuvenecimiento”. Y la idea de “envejecer bien” es un concepto bastante resbaladizo de todos modos, dado que el término ha sido durante mucho tiempo un código para “no tiene un trabajo obvio hecho pero aún parece jodible”; ese tipo de maldito si lo haces, maldito si no No es una expectativa que las mujeres enfrentan durante la mayor parte de sus vidas.

Todo este remolino en el éter finalmente nos llevó a crear foto grupal, que estamos emocionados de lanzar hoy. A continuación, encontrará retratos sin maquillaje de 14 personas, todas ellas de 37 años, junto con detalles relevantes (como si fuman o usan SPF con regularidad, a qué se dedican en el trabajo y cuánto dinero gastan en sus rutinas de cuidado de la piel). Cada individuo fue capturado con la cara descubierta y con la misma iluminación, y las fotografías no están retocadas en absoluto. (Decidimos comenzar con los 37 porque, según un dermatólogo con el que hablamos, esa es la edad en la que la gente empieza a “asustarse” por cómo está cambiando su rostro). No elegimos a nuestros sujetos porque se ven “bien” o “malo” para su edad o porque se ha hecho o no trabajo, sino porque simplemente…lo es. Son sólo un grupo de personas que muestran sus caras; eso es todo.