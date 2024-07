Arrecife de plata – Leeds, Utah

A mediados del siglo XIX, los buscadores de oro Los geólogos tenían una buena idea de qué tipos de rocas tenían más probabilidades de albergar depósitos de metales preciosos, y la arenisca no era una de ellas. Por eso, cuando John Kemple informó sobre valores de plata en arenisca de la zona de Silver Reef a finales de la década de 1860, su descubrimiento fue recibido con incredulidad y burla. Incluso Kemple no estaba seguro de sus hallazgos. No fue hasta mediados de la década de 1870 cuando se desató una fiebre minera, cuando la gente finalmente se decidió a comprobar la existencia de primera mano.

La mineralización de plata se encuentra en la arenisca Springdale (llamada localmente la arenisca Silver Reef). Es una arenisca de color claro que ahora se considera la parte más baja de la Formación Kayenta, que es, por lo demás, una de las unidades clásicas de lecho rojo que explican el paisaje del sur de Utah. Los valores metálicos se localizan mediante plegamientos en la arenisca, y se cree que las soluciones que fluyeron a través de la arenisca precipitaron los depósitos, aunque los detalles siguen siendo objeto de controversia.

Lo que no se discute es que se encontraron minerales de gran calidad y que surgió el campamento minero de Silver Reef para explotarlos. Hacia 1880, funcionaban cuatro molinos en Silver Reef y la población del campamento era probablemente de unas 1500 personas. Sin embargo, esto no duró: en 1888, el campamento estaba en decadencia debido a la caída de los precios de la plata, el aumento de los gastos de minería debido a las mayores profundidades de excavación y la disminución de la calidad del mineral. Aunque la actividad esporádica continuó hasta el siglo XX, los días de gloria de Silver Reef habían terminado.