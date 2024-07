Anthony Scaramucci de SkyBridge habla sobre Donald Trump, Gary Gensler y la mala prensa

Anthony Scaramucci: Creo que es una gran pregunta. Creo que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta ha evolucionado desde que usted y yo estábamos hablando de ella. Ya sabes, cuando estabas, y por cierto, estabas haciendo tu trabajo, lo cual respeto. Era una situación difícil. Creo que una de las cosas que me gusta hacer en situaciones difíciles es enfrentarme a la música. Solo quiero que me imaginen informando que ahora soy un héroe en CNBC. Sam, que es un tipo brillante. Es el Mark Zuckerberg de las criptomonedas. Ha comprado el 30% de mi negocio. Vamos a tener esta transferencia generacional de conocimiento y vamos a salir y ayudarlo a hacer crecer su negocio, hacer crecer nuestro negocio, etcétera. Tanta emoción. Nueve semanas después, estoy de vuelta en la televisión teniendo que decirle a la gente, desafortunadamente, vendí mi negocio a alguien que no lo sabíamos en ese momento, pero que era culpable de fraude. Es decir, fue condenado por fraude y está cumpliendo celdas de la cárcel. En una celda de la cárcel es una experiencia muy, muy dolorosa. Así que pasé de héroe a cero en un período de nueve semanas. Y fue una situación terrible para mí. Pero sí creo que uno, tienes que enfrentarte a la música, tienes que decirle a la gente lo que sucedió, cómo sucedió, por qué estuviste involucrado en ello. Número dos, creo que tienes que vivir tu vida con integridad porque creo que si vives tu vida con integridad, siempre hay oportunidades para ti. No puedo decirte la cantidad de cosas positivas que me sucedieron después de esa debacle. Y así, cuando me siento aquí y reflexiono sobre ello ahora, supongo que la buena noticia es que parece que los inversores van a recuperar su dinero. Ahora, muchos de esos inversores, tú eres un periodista de criptomonedas, por lo que sabes que muchos de esos inversores están adoloridos. ¿Por qué duelen? Están doloridos porque tenían un bitcoin o tienen dos bitcoins. Se dolarizó a 17.000 dólares la moneda. Esas monedas se fueron a 60.000 dólares. Así que técnicamente deberían tener 120.000 dólares, pero no los tienen. Tienen 34.000 dólares. Pero creo que, siendo la vida lo que es, ajustamos nuestras expectativas. Y creo que la gente va a estar contenta de haber recuperado ese dinero porque en noviembre de 2022, probablemente estaban pensando, hombre, probablemente no voy a recuperar mucho dinero. Y ese es el número uno. Así que quédate en las cosas. No te desilusiones demasiado. Y creo que la otra cosa, la otra gran lección, de todo esto es que hubo mucho fraude en la industria, mucho exceso de apalancamiento en la industria. A la gente de la industria no le gusta Gary Gensler. Ayer asistí a un evento en Washington, D.C. con varios legisladores y Anita Dunn de la Casa Blanca hablando sobre por qué nosotros, en la industria, necesitamos una legislación bipartidista positiva sobre las criptomonedas. No debemos permitir que una parte lo secuestre frente a la otra. Y tú, Mark Cuban, y él dijo, podría decir esto, lo diré, Mark Cuban dijo: Solo asegúrate de que si te vas de esta sala y la gente va a informar sobre lo que sucedió en esta sala, asegúrate de que la gente sepa que estoy diciendo que quiero que Gary Gensler sea despedido. Y dije, está bien, me aseguraré de compartir eso con la gente, particularmente con personas como Jenn en CoinDesk. El punto sobre, sí, sí, bueno, le pediré que lo haga, pero ya sabes, el punto que estoy haciendo aquí es que extrañamente Gary ayudó a la industria.