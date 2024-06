Antes de 'Fans', existían 'Kranks', 'Longhairs' y 'Lions'

Los orígenes exactos de la El término moderno “fanático” está en disputa, pero la mayoría se remonta a la década de 1880, cuando fue utilizado por primera vez por los periódicos estadounidenses para describir a los entusiastas del béisbol particularmente interesados. Pero “fanático” era sólo una de las palabras que utilizaban en ese momento la prensa, las ligas, los clubes y los propios entusiastas del béisbol. Ellos eran llamados “entusiastas”, pero también una gran cantidad de otros nombres, desde “raíces” hasta “bichos”, “demonios” y “chiflados”, a veces escritos (como en la palabra alemana para “enfermo”) como “krank”.

“El Krank es un compuesto heterogéneo de carne, hueso y béisbol, principalmente béisbol”, comienza el libro de Thomas Williams Lawson de 1888. El Krank: su lenguaje y lo que significa, un pequeño glosario humorístico descrito por el historiador oficial de la Major League Baseball, John Thorn, como “el libro más raro del béisbol”. (Afortunadamente, Thorn ha puesto una versión digitalizada en línea).

“El Krank no puede confundirse con ningún otro animal”, escribió Lawson. “Sus peculiaridades son numerosas”. Esas peculiaridades crearon una cultura de fanáticos ruidosa y notablemente participativa: los Kranks interrumpían a los jugadores, golpeaban los tambores y se involucraban tanto entre ellos como con el juego. Compartieron jerga y conocimientos internos, como cómo sobornar al revisor para que subiera a la tribuna más cómoda y mejor ubicada sobre las gradas. Los forasteros (autoridades, propietarios, periodistas) los conocían como un grupo con un amplio conjunto de rasgos. Al igual que los fanáticos de hoy, a menudo fueron tratados como un monolito: alguien a quien se podía atraer por su entusiasmo y vigilar cuando ese entusiasmo no se alineaba con los deseos de los no fanáticos.

Charles Dana Gibson (famoso por “La chica Gibson”) dibujó esta representación de las “chicas matinales”, un tipo de apasionada fanática del teatro de principios del siglo XX. Imágenes ahora/Alamy

“¿Cómo podemos utilizar ejemplos de comportamiento entusiasta en el pasado?” pregunta Daniel Cavicchi, un académico de Estudios Americanos que enseña en la Escuela de Diseño de Rhode Island. “¿Cómo señalamos a todos ellos y decimos: 'Esto está conectado con lo que consideramos fandom hoy en día?'” Cavicchi, quien comenzó su carrera académica enfocándose en los fanáticos de la música, ahora busca en la historia ejemplos de grupos similares al fandom. , desde aficionados al fuego hasta observadores de trenes y aficionados a las flores. “Se forman clubes, la gente se reúne periódicamente, empiezan a hacer las mismas cosas y desarrollan su propio lenguaje”, dice Cavicchi. “Todas las cosas que asociamos hoy con el fandom, desde la música hasta los deportes”.

Estos grupos, explica Cavicchi, a menudo eran considerados demasiado apasionados y problemáticos, tanto por los de afuera como por otros dentro del propio fandom. “El fandom, al menos en la sociedad occidental, europea y norteamericana, no siempre fue aceptado. Siempre hay algún tipo de elemento de la sociedad que quiere controlarlo de alguna manera, aplastarlo o ponerle límites. Así que podemos estar entusiasmados, pero no demasiado”.

Encontrar fans de épocas pasadas puede ser una tarea complicada. El lenguaje cambia mucho con el tiempo, y mucho de cómo vemos y discutimos la cultura de los fanáticos hoy en día está mediado por las grandes estructuras modernas que dan forma a nuestros mundos fanáticos, desde industrias como Hollywood y ligas deportivas hasta los espacios, tanto analógicos como digitales, que reúnen fans juntos.

En esta pieza de 1894 de Aubrey Beardsley, un grupo de “wagneristas” mira la ópera. Tristán e Isolda. Colección Shirley Markham/Getty Images

Cavicchi está particularmente interesado en nombrar a los fans y a los grupos similares a ellos: la forma en que una etiqueta sugiere una identidad fanática y pone un límite alrededor de sus miembros. “Utilizo palabras para pensar en la historia del fandom, porque es otro punto de entrada”, dice. “Es algo que es visible, que dejó un rastro, y podemos usarlos como puertas de entrada a las culturas”. Comenzó a recopilar nombres de personas que amaban las cosas en grupos hace años, que publicó en un artículo titulado “Fandom Before “Fan”: Shaping the History of Enthusiastic Audiences”. Aunque no había “fanáticos” antes de 1880, escribe, “había 'aficionados', 'mendigos', 'boomers', 'aficionados', 'insectos', 'conocedores', 'devotos', 'diletantes', 'entusiastas'. , 'fanáticos', 'fantasías', 'demonios', 'glotones', 'habitués', 'cabezas', 'sabuesos', 'kranks', 'leones', 'pelolargos', 'amantes', 'maníacos', ' 'chicas matinales', 'locas', 'raídoras', 'lisztianas', 'wagnerianas' y más”.

Los lisztianos y wagnerianos, los fans de los compositores Franz Liszt y Richard Wagner respectivamente, son claramente los más legibles para el público moderno. Los sellos fandom no han cambiado mucho desde entonces, ya sea en el ámbito musical (Swifties) o en programas de televisión (Whovians, fans de Médico que) o celebridades (Cumberbitches, un término de la década de 2010 para designar a los fanáticos apasionados del actor Benedict Cumberbatch). Los “de pelo largo” a menudo también eran fanáticos de Liszt: Liszt era un objeto de fandom tan querido que provocó la “Lisztomanía” de la década de 1840, en la que la gente se desmayaba en sus conciertos y recogía su basura como recuerdo. Los fans masculinos de Liszt se peinaban cuidadosamente el pelo largo, en contraste con los relativamente descuidados wagnerianos.

Los “Leones” también eran fanáticos de la música europea, tomando su título del Lodges de leones en la Ópera de París. Los palcos son palcos privados o semiprivados en teatros de ópera y teatros, y en la Ópera de París, había secciones donde los miembros de una sociedad artística en particular se sentaban a ver actuar a los “leones del escenario”.

Este grabado de 1842 muestra a Liszt y una multitud de sus adorados seguidores. Dominio publico

Al igual que los nombres del fandom actual, algunos vinieron dentro del grupo, otros vinieron de afuera y otros se ubicaron en el medio. “La palabra 'fanático' en sí misma es controvertida porque hubo múltiples historias sobre cómo surgió en el béisbol”, explica Cavicchi. “Algunos dicen que fue desdeñoso, que el dueño de un equipo se burlara de las personas que pasaban el rato afuera del dugout y acosaban a los jugadores. Algunos dicen que era un término sarcástico: los periodistas lo inventaron porque vieron que había gente que realmente amaba el béisbol, y era algo entrañable, pero al mismo tiempo, era un poco extraño, así que inventó esta abreviatura de 'fanático'”. Cavicchi señala que la raíz “fanático” también está en disputa; prefiere la teoría de que es una abreviación de la palabra mucho más antigua “fancy”, una palabra para los clubes de boxeo del siglo XVIII. El término “aficionado” ya se utilizaba en el siglo XIX, muchas décadas antes de que los “fanáticos del béisbol” se ganaran sus apodos.

Esto, por supuesto, se extiende a lo largo de la historia del fandom: diferencias como edad, geografía, enfoque y valores pueden llevar a que diferentes grupos se formen en torno a lo mismo. Trekkies versus Trekkers, por ejemplo, o Holmesianos versus Sherlockianos. “La forma en que te nombras dice mucho sobre lo que piensas de ti mismo y de tus intensas pasiones”, dice Cavicchi. “Pero al mismo tiempo, otro nombre o variación del nombre, u otro uso de tu nombre, tal vez en un sentido despectivo, puede decir algo sobre lo que la cultura piensa de ti”. Términos del fandom moderno como “stan” y “fangirl” pueden connotar cosas muy diferentes dependiendo del hablante: demasiado emocionales e incontrolables para un crítico, o un término de reconocimiento dentro del grupo para otros fanáticos.

El 1 de agosto de 2001, un grupo de fans de Sherlock Holmes de todo el mundo se reunieron para celebrar el aniversario de la serialización de El perro de los Baskerville. Barry Batchelor/Getty Images

Buscar fandom en épocas anteriores y en la actualidad a menudo implica reconocer y contextualizar la jerga. Por ejemplo, el término ahora amplio “buff” proviene de “fire buff”, un término para los entusiastas que estaban en las esquinas mirando un incendio con abrigos de piel de búfalo. Incluso cuando algunos fandoms modernos aceptan los nombres que les otorgan las corporaciones de gestión musical o los comercializadores de estudios de televisión, los fanáticos continúan creando un lenguaje para sí mismos, haciendo que algunos términos sean en gran medida indescifrables para los de afuera. Cavicchi está particularmente interesado en “por qué la jerga es tan importante para el comportamiento entusiasta. Es casi como si no quisiéramos nombrarlo, así que la jerga es el siguiente recurso. Eso es lo que está disponible”. Esa distancia era tan importante para los fanáticos del siglo XIX como lo es para algunos fanáticos de hoy. “[You can] usar jerga para nombrar lo que no es aceptable, y también para ocultar un poco, para no ir en contra de los árbitros culturales del gusto”, dice. “Para que puedan practicar su fandom y entenderse a sí mismos como miembros de un grupo sin ser demasiado visibles”.

No existen comparaciones perfectas entre los grupos anteriores a los “fans” y los fandoms modernos. Hacerlos aplanaría el contexto que da forma a las culturas modernas de los fanáticos, de la misma manera que la cultura del siglo XIX moldeó a los “diletantes”, los “amantes” y las “chicas matinales”. Pero hay algo poderoso en ver que la gente en épocas pasadas no sólo amaba profundamente las cosas, sino que buscaba a otros amantes de ellas y se daba un nombre.