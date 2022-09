Un vaso de agua de jengibre al día es suficiente para mantener a raya varias dolencias de salud. Aprende cómo una receta simple de agua de jengibre puede ayudarte a mantenerte en forma

6 beneficios para la salud de beber agua de jengibre regularmente.

PÉRDIDA DE PESO

La Dra. Aashima Chopra, dietista explica que el jengibre no solo es un excelente potenciador del sabor, sino que también funciona como una excelente opción para perder peso. Si bebe agua de jengibre regularmente, absorberá mejor los nutrientes y liberará energía al máximo. Y entonces no sientes la necesidad de darte un atracón. “También suprime el apetito. De hecho, hay un estudio publicado en la revista Metabolism, que dice que el jengibre te ayuda a estar lleno por más tiempo”, dice.

El jengibre debe ser tu alimento favorito si quieres perder peso

BUENO PARA LA PIEL

Di adiós a tus problemas de piel con agua de jengibre. Está repleto de gingeroles antioxidantes que pueden combatir los radicales libres, lo que le brinda un tono uniforme y una piel brillante. Y no solo puede brindarle una piel saludable y brillante, sino que también puede reafirmarla y combatir los diversos signos del envejecimiento. Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden combatir todo tipo de infecciones y hacer que tu piel esté sana y limpia.

REDUCE LOS DOLORES MENSTRUALES

Si eres una mujer que ha probado todo tipo de trucos para aliviar las molestias causadas por el síndrome premenstrual pero no has encontrado la solución perfecta, te decimos que bebes agua de jengibre. De hecho, una investigación de 2018 en el Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology encontró que el jengibre era tan efectivo para reducir el dolor menstrual y los calambres como un analgésico de venta libre.

4. PUEDE AYUDAR EN PROBLEMAS DE DIGESTIÓN

Aquellos que consumen agua de jengibre una vez al día tienen menos probabilidades de experimentar indigestión y estreñimiento. Además, es menos probable que sufran reflujo ácido estomacal, náuseas o exceso de gases. Un estudio publicado en PubMed Central señaló que el agua de jengibre alivia significativamente los vómitos y las náuseas

REDUCE EL NIVEL DE COLESTEROL

Los alimentos que come pueden tener una fuerte influencia en los niveles de LDL. Los altos niveles de colesterol están relacionados con un mayor riesgo de problemas de salud como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. ¡Pero el agua de jengibre es tu solución! Un estudio publicado en Saudi Medical Journal encontró que aquellos que consumían jengibre todos los días vieron niveles reducidos de triglicéridos y LDL, el colesterol malo, lo que puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular.

EL AGUA DE JENGIBRE ESTÁ LLENA DE ANTIOXIDANTES

El agua de jengibre está llena de antioxidantes que juegan un papel importante para ayudarlo a manejar los radicales libres, lo que reduce el riesgo de afecciones de salud como cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes.

Además, el agua de jengibre es rica en potasio mineral. El potasio es importante para el corazón, los músculos, los huesos y el metabolismo porque ayuda a las células a manejar la sal. Y la falta de potasio está relacionada con problemas cardíacos y presión arterial alta.

RECETA DE AGUA DE JENGIBRE:

INGREDIENTES:

1-2 pulgadas de raíz de jengibre fresco

3 tazas de agua

1 cucharada de miel

INSTRUCCIONES:

Usa un rallador para rallar el jengibre, ponlo en un tazón.

Hervir 3 tazas de agua.

Una vez que el agua esté hirviendo, agrégale jengibre.

Retire el agua de la estufa.

Permita que el agua se asiente durante 5 minutos.

Colar el líquido para eliminar los trozos de jengibre en un vaso.

Agregue una cucharada de miel y mezcle bien.

¡Tu bebida de agua de jengibre está lista!