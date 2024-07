A Gastro Obscura Guide to Las Vegas

Sobre el Las Vegas Banda, Los gigantescos letreros LED permiten contar los poros de Gordon Ramsey mientras promociona su restaurante Hell's Kitchen en el Caesars Palace. A lo largo de la calle principal de la ciudad abundan los restaurantes y cadenas regentados por chefs famosos, pero para vivir una aventura culinaria, tendrás que salir del Strip por completo.

Las Vegas cuenta con un floreciente barrio chino, increíbles bares tiki y apreciados restaurantes históricos. Comidas y bebidas maravillosas esperan al visitante intrépido dispuesto a cambiar el Strip por centros comerciales y casinos en lugar de Charleston Boulevard.

Dulce y salado

En un nuevo centro comercial deslumbrantemente brillante se encuentra Pan Pullmanuna pequeña panadería japonesa que abre las 24 horas. El nombre de la tienda es una referencia al pan blanco estilo Pullman, una hogaza de masa fina inventada en los vagones de tren estadounidenses en el siglo XIX que influyó en el desarrollo del pan de leche japonés.

Chinatown Vegas se extiende por varios acres, con abundantes tiendas y restaurantes. SnapASkyline/Shutterstock

Pero esta panadería para llevar ofrece mucho más que pan. Hay filas de onigiri (bolas de arroz) rellenas de todo, desde salmón hasta ciruelas saladas con miel. Hay pequeñas tazas de gelatina de café refrescantemente amarga cubiertas con crema dulce o un melón suave y crujiente. cacerolaSi no te apetece comprar una barra de pan entera, opta por un sándwich. Prueba un sándwich de huevo al estilo japonés o, de postre, uno relleno de nata montada dulce y fresas.

Aloha Specialties ofrece la comida casera que encontrarías en Hawái, desde Spam musubi hacia ocha zuke, o té verde con arroz. Cortesía de Boyd Gaming; Anne Ewbank para Gastro Obscura; Cortesía de Boyd Gaming

Delicias tropicales

Al entrar al California Casino en el centro de Las Vegas, verá flores de plumeria impresas en la alfombra. Mire hacia arriba y verá al personal con camisas hawaianas. Las Vegas es conocida como la “Novena Isla” debido a su popularidad entre los hawaianos que van de vacaciones, y en ningún otro lugar se atiende tanto a la comunidad como en “Cal”.

En el segundo piso, encontrará Especialidades Alohaun pequeño restaurante con una gran reputación por su comida casera hawaiana. Si tienes suficiente hambre, pide un Mix Plate con un trozo de ternera teriyaki, pollo teriyaki y mahi-mahi frito sobre un gran trozo de arroz, acompañado de una ensalada cremosa de macarrones. Pero vale la pena ir a Aloha solo por uno de sus Spam musubiPaquetitos de arroz envueltos en spam y algas, condimentados con salsa de soja dulce.

El sándwich Gobbler de pavo frito de Farm Basket viene con Miracle Whip y salsa de arándanos. Cesta de cortesía de la granja

Nostalgia de la comida rápida

La mayoría de los estadounidenses han llorado la desaparición de una querida cadena de restaurantes, dejando solo nostalgia. Ese parecía ser el motivo Cesta de la granja La cadena, que comenzó en San Diego en 1972, operaba siete restaurantes en la zona a fines de la década de 1970. Farm Basket ofrecía pollo frito, ensalada de col y puré de papas, pero también pavo frito y “Clucketos”, taquitos rellenos de pollo desmenuzado.

En 2018, Farm Basket sobrevivió como un solo restaurante con forma de granero en Charleston Boulevard. Pero eso no significó el fin del negocio, que, bajo la nueva propiedad, comenzó a expandirse nuevamente, con dos nuevos restaurantes abiertos en el área de Las Vegas. Entonces, en lugar de llorar por la pérdida de Clucketos, los clientes aún pueden darse un festín con sándwiches Gobbler de pavo frito en panecillos suaves untados con Miracle Whip y salsa de arándanos, junto con pollo frito y taquitos.

Abierto las 24 horas, Frankie's Tiki Room es un refugio fresco del calor de Las Vegas. Cortesía de Frankie's Tiki Room; Page Light Studios/Shutterstock

Fantasía Tiki

Las Vegas es todo menos tropical. Pero los bebedores pueden esconderse del calor del desierto en varios bares tiki repartidos por la ciudad. La cultura tiki se basa más en una fantasía del siglo XX de los Mares del Sur que en algo real, pero el espectáculo y la espectacularidad que conlleva la convierten en un lugar perfecto para Las Vegas. La habitación Tiki de Frankie Es como entrar en una cueva llena de humo y con aire acondicionado. Peces globo inflables cuelgan del techo, mientras que el bar sirve brebajes frutales de su propia invención, como el Lava Letch (una mezcla de ron, brandy, licor de frambuesa y cerveza de jengibre), así como clásicos tiki como el Three Dots and a Dash con miel y el brutalmente poderoso Zombie.

Adentro tiki doradoEn el barrio chino de Las Vegas, hay algo que te dejará boquiabierto por dondequiera que mires, desde el cielo nocturno parpadeante iluminado en el techo hasta los pájaros animatrónicos inspirados en Disney que sueltan chistes obscenos. El bar fue diseñado para evocar “un Disneyland para adultos”, y la conexión continúa con ofertas como Dole Whip, que es una concesión famosa cerca de la atracción Tiki Room de Disneyland. Sin embargo, a diferencia de Disneyland, aquí puedes pedir tu Dole Whip con un flotador de ron.

El Golden Tiki en Chinatown tiene Dole Whip en el menú y una decoración deslumbrante. Cortesía de The Golden Tiki

Golden Tiki, al igual que Frankie's, tiene una variedad de brebajes clásicos y nuevos en el menú. Sin embargo, si desea que su cóctel llame la atención de todo el bar, pídale al barman que flamee su bebida. Solo cuesta un dólar más a cambio de una llama deslumbrante que se proyectará sobre su copa.

Vasco con sabores únicos

Para disfrutar de un helado peculiar, no hay nada mejor que el de Las Vegas. Lo siento, no lo siento CreameryHay mucho revuelo en las redes sociales en torno a los helados de esta empresa, lo que tiene sentido, teniendo en cuenta que uno de los propietarios es un conocido influencer gastronómico local. También ayuda el hecho de que sus helados son muy buenos.

Puedes probar los deliciosos sabores de queso de guayaba o galleta helada vegana de limón en cualquiera de las tres ubicaciones decoradas con colores de la empresa. Pero si buscas algo especial, dirígete al puesto del centro de Sorry, Not Sorry. Ese es el único lugar que sirve el sabor de pastel vasco de moras, que es un homenaje a la historia del estado de los colonos vascos, que comenzaron a llegar a Nevada a mediados del siglo XIX y trajeron consigo su distintiva cultura culinaria. El helado está cubierto con trozos de pastel vasco (una tarta tradicional similar a una galleta) y revuelto con mermelada de moras de Nevada.

El helado de tarta vasca de moras está en el menú sólo en el local del centro de Sorry, Not Sorry. Cortesía de Sorry Not Sorry; Anne Ewbank para Atlas Obscura

Café coreano

En un centro comercial de Chinatown, una enorme puerta de madera conduce a Café y panadería GäbiNo hay ningún cartel visible, pero este café no está nada oculto, dado que casi siempre hay una multitud sentada en las mesas y sillas disparejas y elegantes esparcidas por todo el espacio.

El personal sirve pasteles, bebidas y sándwiches en un invernadero gigante colocado en el centro de las paredes revestidas de ladrillo, que están cubiertas de extravagantes interpretaciones del arte y la fotografía coreanos. La decoración pretende evocar el ocaso de la dinastía Joseon de Corea hace más de un siglo, cuando el café se introdujo por primera vez en Corea.Como Es una antigua palabra coreana para café.)

En Gäbi hay una gran variedad de cafés en el menú, desde su especialidad homónima (un capuchino seco espolvoreado con azúcar sin refinar y café molido) hasta el extravagante moca blanco lavanda. Pero también venden tés helados dulces, como el vibrante yuzu morado. evitauna infusión alta de cítricos y omija, una fruta llamada “baya de cinco sabores” en coreano por su complejidad. Gäbi también ofrece una gran variedad de postres, muchos de ellos basados ​​en ubeel ñame morado. Pruebe una porción de tarta de queso con ube, una tarta de mil crepes con ube o un enorme macaron con ube.

Fotografías firmadas de cantantes y celebridades adornan las paredes del restaurante Italian American Club. Anne Ewbank por Gastro oscuro

Cantando y Salsa Roja

Seis décadas después de su fundación, la Restaurante Club Italoamericano El éxito sigue siendo fuerte. Incluso entre semana, los cantantes en el escenario dan serenatas en un comedor lleno de comensales elegantemente vestidos y de peinados altos. El señor mayor de la mesa de al lado puede terminar sus pimientos morrones rellenos y sus camarones Fra Diavolo sin levantar la vista de sus platos, o puede levantarse de su silla, tomar el micrófono y cantar con habilidad una versión de “You Make Me Feel So Young”.

Frank Sinatra era, de hecho, miembro del Club Italoamericano, que en su día fue un grupo social privado para la comunidad ítaloamericana de la zona. Según cuenta la leyenda, su donación de un Cadillac ayudó a financiar la construcción de su local actual. Además de Sinatra, el restaurante ha sido frecuentado por otros cantantes, políticos, estrellas del deporte y, según muchos, miembros de la mafia. La pasta es fresca, el menú es extenso y las raciones son generosas. “¡Porque tu abuela piensa que estás demasiado flaco!”, podría añadir el camarero.

