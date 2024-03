5 cosas que podrían estar desencadenando tus ataques de migraña en el trabajo

En un día cualquiera en el trabajo, probablemente te encuentres con un montón de situaciones molestas. Tal vez sean clientes malhumorados, plazos de entrega implacables o simplemente esa persona en el cubículo de al lado que chillidos en su boquilla. Esas partes (a menudo ineludibles) de cualquier trabajo pueden ser una molestia para la persona promedio, pero si usted tiene migraña, pueden, literalmente, causarle actual dolor. Esto se debe a que este tipo de estímulos pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos y fatiga.

Si bien es imposible evitar todos los factores desencadenantes que pueda encontrar en el trabajo, saber qué agrava sus síntomas puede ayudarle a encontrar formas de afrontarlos. Aquí hay cinco cosas en el trabajo que a veces pueden causar un ataque de migraña y cómo lidiar con ellas.

1. Estás rodeado de luces intensas y brillantes.

¿Alguna vez te has visto en el espejo del baño de la oficina y te has preguntado: “¿Es eso lo que quiero?” de hecho ¿parece?” Tienes que agradecer las bombillas fluorescentes por eso: un elemento básico en muchos espacios de trabajo y algo que absolutamente puede desempeñar un papel en tus síntomas de migraña. Mientras que el extraño tono—es el híbrido blanco claro, amarillo o algún híbrido bruto?—podría parecer el problema, en realidad es un pequeño pulso, casi imperceptible, lo que es problemático. Elizabeth W. Loder, MD, MPHdice a SELF el vicepresidente de asuntos académicos del departamento de neurología del Brigham and Women's Hospital.1 “Cuando enciendes una luz fluorescente, hay un parpadeo de bajo nivel”, dice. “Esa visualización puede resultar angustiosa para las personas con migraña”.

Sin embargo, no es sólo el brillo superior el culpable: su computadora probablemente también tenga un resplandor que puede forzar la vista. Como informó anteriormente SELF, la luz azul, del tipo que se emite desde las pantallas, incluidos los teléfonos inteligentes, también puede empeorar los síntomas.

Qué puedes hacer al respecto: Si el problema es su monitor o iPhone, es importante que sus ojos descansen lo suficiente durante la jornada laboral. Nicolás Tzikas, MD, dice a SELF un neurólogo de Yale Medicine que se especializa en el tratamiento médico e intervencionista de dolores de cabeza y otros síndromes de dolor facial. Puedes probar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, concéntrate en algo a 20 pies de distancia durante 20 segundos. Optar por gafas con filtro de luz azul o antirreflejos y dejar algo de espacio entre usted y su computadora (idealmente dos pies) también puede aliviar la intensidad, según el Dr. Tzikas. También puedes optar por gafas de sol si estás al aire libre (y tu trabajo está bien con ellas). Oyindamola Ikepo Ogunlaja, MDneurólogo y profesor asistente en la Stanford Headache Clinic, se dice a sí mismo que las cubiertas de pantalla antideslumbrantes o teñidas a veces pueden ser más agradables para la vista.

En cuanto a la iluminación del techo, es un poco más complicado. El Dr. Loder dice que si puedes, intenta acercarte a una ventana y colocar una lámpara incandescente cerca de tu espacio. Sin embargo, si no puede moverse o su lugar de trabajo está iluminado principalmente con bombillas fluorescentes (por ejemplo, si se encuentra en un almacén o en un hospital) con una iluminación natural mínima, sepa que tiene algunos derechos a través del Ley de discapacidad estadounidense (ADA). Esto significa que su empleador debe brindarle “adaptaciones razonables”, también conocidas como recursos, para realizar su trabajo; Esto podría parecer un horario flexible que permita descansos más frecuentes o un espacio de trabajo con una iluminación más suave. El Dr. Loder dice que su médico (ya sea un médico de atención primaria o un neurólogo) puede ayudarlo a redactar una carta para entregársela a su jefe o al departamento de recursos humanos.

2. Tu compañero de trabajo se baña con spray corporal y se ríe como una hiena.

Las personas con migraña tienden a ser un poco más sensibles al mundo exterior que otras personas, y eso también incluye los olores y los sonidos.2 En un estudio de 2023 de Informes Científicosaproximadamente el 78% de los participantes se sintieron más provocados por los olores, siendo el perfume, el tabaco, la basura, los productos para el cabello y el BO y el sudor los que encabezaron la lista de culpables del mal olor.3 Ciertos ruidos también pueden ser un problema importante.4 Si bien las investigaciones muestran que los ruidos a todo volumen a largo plazo tienden a ser los peores (como las sirenas de la policía y las ambulancias o incluso las alarmas de los cruces de ferrocarril), cualquier ráfaga de sonido prolongada o repentina puede ser un desencadenante.