4 cosas que debes saber si tomas AINE para el dolor de espalda crónico

En ocasiones, los médicos recomiendan tomar AINE todos los días durante más de 10 días (por ejemplo, hasta seis semanas) para ver qué tan bien alivian el dolor, dice el Dr. Habibi. Es posible que sus dolores desaparezcan en esa ventana. Pero si no, dependiendo de su historial médico, podría estar bien seguir tomando estos medicamentos dos o tres veces por semana hasta que sus síntomas mejoren, dice el Dr. Habibi. De lo contrario, no recomienda tomar AINE de venta libre todos los días, a menos que trabaje estrechamente con un médico que controle sus análisis de sangre y su presión arterial para asegurarse de que los medicamentos no causen ningún problema.

3. Piénselo dos veces antes de combinar medicamentos.

También deberá tener cuidado al mezclar AINE con otras cosas que esté tomando. Según Shimono, esto puede afectar el funcionamiento de cada uno de ellos y aumentar los riesgos para la salud. Por ejemplo, el sangrado estomacal es una gran preocupación cuando se combinan AINE y anticoagulantes, que, como regla general, el Dr. Habibi recomienda evitar. Además, piénselo dos veces si está tomando inhibidores de la bomba de protones, que se usan comúnmente para tratar el reflujo ácido; esteroides, que son medicamentos que combaten la inflamación; o diuréticos y otros medicamentos para la presión arterial alta. Mientras que el Dr. Habibi dice que no es como Es peligroso tomarlos con ibuprofeno o naproxeno (en comparación con anticoagulantes). Si necesita hacerlo, es una buena idea consultar primero a su médico. Es posible que quieran controlar su presión arterial y sus riñones o, en su lugar, darle un relajante muscular o un gel antiinflamatorio tópico, como diclofenaco o salicilato de trolamina.

¿Otra cosa de la que tener cuidado? Mezclando diferentes tipos de AINE. El Dr. Habibi dice que suele atender a pacientes que toman ibuprofeno para el dolor de espalda y aspirina para problemas cardíacos y vasculares crónicos. Pero tomar dos tipos de AINE aproximadamente al mismo tiempo puede aumentar el riesgo de irritación estomacal o, lo que es más grave, de hemorragia gastrointestinal. El sangrado interno del estómago puede manifestarse como excremento o vómito con sangre o no presentar ningún síntoma, pero lenta y silenciosamente causa anemia, una afección en la que no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno a los tejidos. Si es absolutamente necesario mezclar diferentes tipos de AINE, hable primero con su médico, dice el Dr. Habibi.

4. No son los mejores analgésicos para todos.

Aunque los AINE podría hacen maravillas con tu espalda, si tienes antecedentes de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, úlceras o gastritis, que es una inflamación del revestimiento del estómago, es más probable que tengas problemas si los tomas por mucho tiempo. Si ha tenido alguno de estos problemas, podría ser mejor omitir el ibuprofeno y el naproxeno por completo, usarlos solo durante una o dos semanas u optar por un AINE recetado como meloxicam o celecoxib. El Dr. Habibi dice que las versiones Rx pueden ser más fáciles de tolerar para algunas personas. (Es posible que su estómago se lo agradezca). Si tiene alguna afección preexistente, definitivamente pregúntele a su médico qué tipo de analgésico debe tomar. También pueden garantizar que usted aproveche al máximo sus AINE (por ejemplo, encontrando la dosis adecuada para su situación y rastreando cómo responde su cuerpo a ella) mientras lo ayudan a evitar algunos de esos riesgos.

Si esto le parece un poco aterrador, sepa que, en términos generales, los AINE son bastante seguros; sólo requiere un poco de planificación. Cuando toma AINE para el dolor de espalda, el objetivo es lograr una diferencia notable en sus niveles de dolor, dice el Dr. Habibi. Si no ayudan mucho, quizás sea mejor omitirlos. “Si los estás tomando y no ves ningún alivio del dolor, no vale la pena correr riesgos”, dice. Su médico puede ofrecerle otra solución para hacer que su dolor de espalda sea más manejable, como fisioterapia, medicamentos recetados o inyecciones. Pero si los AINE le hacen la vida un poco más fácil, eso es un gran problema, señala el Dr. Habibi.

Pueden cambiar absolutamente las reglas del juego, pero estas pequeñas píldoras tienen un gran impacto, por lo que solo debes asegurarte de tomar AINE de la manera más intencional y segura posible.

