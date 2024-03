28 productos básicos de la despensa que hacen que alimentarse sea menos una tarea ardua

Un evaluador dijo: “He probado muchas pastas GF y esta es la única que sabe a pasta real, no a garbanzos, guisantes, frijoles o cualquier otra cosa”.

Sin lácteos, sin gluten, sin frutos secos, vegetariano

Alimentos joviales Fusilli de arroz integral 100% orgánico sin gluten (12 oz.)

Por qué nos encanta: Los amantes del fusilli saben que la textura marca la diferencia en un plato de pasta, y esta versión de la amada forma no decepciona. Se cocina hasta obtener un al dente perfectamente masticable, a menudo difícil de lograr sin gluten.

Un evaluador dijo: “¿Conoce ese sabor extraño, arenoso y denso que tienen la mayoría de las pastas sin gluten? Éste no lo tiene EN ABSOLUTO. Mi hermana, que es escéptica respecto de todo lo que no contiene gluten, se sorprendió mucho de que no fueran mis fusilli habituales”.

Sin lácteos, sin gluten, Kosher, sin frutos secos, vegano

Granola de Once Madison Park

Por qué nos encanta: La granola de Eleven Madison Park aporta un poco de lujo a la humilde despensa; un evaluador lo llamó francamente “elegante”. Desde su elegante empaque hasta su satisfactorio y sabroso crujido, hará que cada desayuno se sienta como un hotel de cinco estrellas.

Un evaluador dijo: “La avena tiene un buen nivel de crujiente y la proporción de fruta y nueces es perfecta. Es lo suficientemente delicioso como para picar solo o incluso como aderezo de postre. ¡Esto me provocó una gran alegría!”

Vegano

Granola estelar

Por qué nos encanta: Stellar Granola hace honor a su nombre: el empaque de papel le da una sensación casera y saludable, con una lista simple de ingredientes a juego. Con sabores únicos como Golden Milk y Everything Bagel, es la manera perfecta de aderezar platos dulces o salados o, adelante, simplemente cómelo directamente de la bolsa.

Un evaluador dijo: “Estas granolas son, con diferencia, el mejor producto de Pantry Awards que he recibido; Probé cinco sabores diferentes y realmente no pude elegir uno favorito porque me encantan todos”.

Sin lácteos, sin gluten, sin frutos secos, vegano

El camino de la naturaleza Avena con arce y azúcar moreno sin gluten (11.3 oz.)

Por qué nos encanta: Nuestros conocedores de la avena encontraron un favorito en este clásico en proporciones de Nature's Path. Es rápido y fácil (está listo en minutos en el microondas o durante la noche en el refrigerador) sin sacrificar la calidad, la consistencia ni el sabor. (Y, como beneficio adicional, no contiene gluten).

Un evaluador dijo: “Esta avena espesa mejor que todas las que he probado; Es fácil de meter en el microondas y, con una cucharada de mantequilla de maní, algunas semillas de chía y leche de almendras, es el desayuno perfecto entre semana”.

Sin gluten, Kosher, sin frutos secos, vegano

Puramente Isabel Cereal superalimento de vainilla, arándano, almendra y vitamina D (11 oz.)

Por qué nos encanta: El problema con el cereal es que rara vez llena tanto como uno quisiera, sin importar cuán deliciosa sea la receta. Bueno, esto soluciona todo eso: con crujientes racimos de avena, almendras, semillas de chía y quinua, Purely Elizabeth's trabaja duro y sabe bien al hacerlo.

Un evaluador dijo: “¡Este es mi nuevo cereal favorito! Es la combinación perfecta de crujiente, terroso, dulce, abundante y refrescante. Honestamente, lo comería todos los días en el desayuno y también como refrigerio por la noche”.